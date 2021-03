Lille Aux Artistes lance ses puzzles 100% lillois en séries limitées

Lille Aux Artistes est une plateforme accompagnant les artistes lillois afin de les faire connaître, d’augmenter leurs revenus et de les pousser dans ce qu’ils entreprennent dans le but de promouvoir la culture régionale. A l’origine du projet, on retrouve Nablezon Kakou et Benjamin Clipet, deux photographes lillois passionnés par leur région.

Les Puzzles de Lille aux Artistes

Dans cette période si particulière, un phénomène qui semblait avoir été laissé aux oublis a ressurgi de la pénombre : les puzzles.

Confinement et couvre-feu oblige, il a fallu trouver des occupations pour ne pas s’ennuyer. Et les puzzles ont forcément repris une place importante dans le quotidien de beaucoup de monde.

La création de puzzles à partir d’œuvres des Hauts-de-France

La plateforme régionale www.lilleauxartistes.org a décidé de prendre un nouveau tournant en proposant des séries limitées avec des œuvres d’artistes de la région.

Ce dimanche 14 mars 2021, deux premiers puzzles à partir de photos de Lille signées Nablezon ont été proposés en édition limitée en 300 exemplaires chacun et deux jours plus tard, c’est déjà quasiment 80% du stock qui est parti.

Avec ce constat, le concept s’est très rapidement imposé : Lille Aux Artistes se lance dans la création de séries limitées de puzzles (limitées de 100 à 500 exemplaires maximum) à partir d’œuvres d’artistes régionaux.

Au programme : des puzzles basés sur des œuvres d’illustrateurs, de peintres, de photographes,… Bref, tout art visuel qui respecterait les codes des puzzles et qui seraient très cools à assembler. Aucune vente ne sera proposée en simultané et il y aura toujours un certain délai entre chaque série d’œuvre en puzzle.

Les Puzzles de Lille Aux Artistes >>> cliquez ici !!!

Source et image : DR / © Lille Aux Artistes