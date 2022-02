[Ligue des Champions] Lille s’illumine en rouge & blanc pour soutenir le LOSC

La Ville de Lille cultive la relation forte qui l’unit au LOSC dont elle a célébré en mai dernier le titre de Champion de France de Ligue 1.

Afin de soutenir le LOSC qui affronte mardi 22 février 2022 le club de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la Ville s’illumine en rouge et blanc.

Ces illuminations auront lieu la veille et le soir des matchs aller et retour soit les 21 et 22 février 2022 ainsi que les 15 et 16 mars 2022.

La Grand Place et la Place de la République, puis le Palais des Beaux-Arts, la Préfecture, le velum de la rue Gambetta, l’Îlot Comtesse ainsi que la Porte de Roubaix et la Porte de Gand seront aux couleurs du LOSC à partir de 18h15*.

Horaires des mises en lumière :

Match Aller

– Le 21/02 : 18h31 sauf pour la Grand Place et la Place de la République qui seront illuminées dès 18h15,

– Le 22/02 : 18h33 sauf pour la Grand Place et la Place de la République qui seront illuminées dès 18h17.

Match Retour

– Le 15/03 : 19h08 sauf pour la Grand Place et la Place de la République qui seront illuminées dès 18h52,

– Le 16/03 : 19h09 sauf pour la Grand Place et la Place de la République qui seront illuminées dès 18h54.

Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille