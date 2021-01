L’Hybride propose un service de location de casques de Réalité Virtuelle à domicile !

Du vendredi 22 janvier au vendredi 12 février 2021, l’Hybride propose d’animer vos longues soirées d’hiver grâce à son service de location de casques de Réalité Virtuelle à domicile !

réalité virtuelle : location de casques Vr

Réservez dès maintenant votre casque VR et évadez-vous le temps d’un week-end dans une multitude d’univers immersifs, tout en découvrant un nouveau format de court métrage.

Loin de se limiter au jeu vidéo, la Réalité Virtuelle (VR – Virtual Reality) investit aujourd’hui le cinéma. Les réalisateurs de films s’en emparent et proposent de nouvelles écritures cinématographiques, offrant des sensations inédites pour le spectateur.

Interactivité, déplacement dans l’espace virtuel, choix de l’angle de vue, immersion à 360°… (Re)découvrez la Réalité Virtuelle grâce au nouveau casque tout-en-un Oculus Quest 2 (sorti fin 2020) et à une sélection d’expériences immersives originales, qui vous permettront d’explorer toutes les possibilités de ce format innovant.

Au programme

En exclusivité : la trilogie Gloomy Eyes, primée dans les plus grands festivals et narrée par Tahar Rahim en VF, Colin Farrell en VO. Grâce à un jeu de maquettes et d’échelles façon diorama, plongez littéralement dans un univers animé très burtonien, approchez-vous des personnages, choisissez vos angles d’observation, et explorez le monde fascinant de ce petit zombie différent.

Rencontres : 2 expériences pour aborder le documentaire sous un angle interactif : Anne Frank House VR, une reconstitution de la célèbre Annexe, et Notes on Blindness, qui suit l’entrée dans la cécité de l’écrivain John Hull.

Découvrez aussi les applications Within et Quill Theater, qui offrent une vaste sélection d’expériences cinématographiques de qualité.

Enfin, naviguez parmi les centaines de contenus accessibles en streaming sur les applications VR gratuites (YouTube VR, Oculus TV…).

Infos pratiques

Location 72h le week-end

Retrait et retour du(des) casque(s) à L’Hybride (18 rue Gosselet, Lille)

Retrait le vendredi entre 16h et 18h

Retour le lundi entre 16h et 18h

Tarif unique : 35€

Paiement en ligne au moment de la réservation.

Caution : 400 € (montant du casque neuf : 350€), à verser lors du retrait du casque, en chèque à l’ordre des Rencontres Audiovisuelles (non encaissé).



Respect du protocole sanitaire

Le retrait des casques VR se fait dans le respect du protocole sanitaire. Les casques seront strictement nettoyés et désinfectés entre 2 locations grâce à la Cleanbox, dispositif professionnel qui élimine toutes les bactéries en moins d’une minute grâce à la technologie UV-C.