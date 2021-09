Les spectacles 2021/2022 du Théâtre du Resort Barrière Lille

Zoom Sur Lille vous invite à découvrir les prochains spectacles proposés par le Théâtre du Resort Barrière Lille. Concerts, spectacles, danses, comédie musicale, magie, humour… Il y en a pour tous les goûts ! Admirer son idole et découvrir de nouveaux talents. Profiter d’un dîner-spectacle dans un cadre raffiné. Vibrer au son de la musique dans une ambiance conviviale. Se laisser éblouir par le show et applaudir à tout rompre. One-man-shows, concerts, danse… le Théâtre du Resort Barrière Lille. présente une cinquantaine de spectacles cette année. La possibilité de dîner sur place et de réunir de grandes tablées permet de prolonger ces moments festifs.

Vendredi 15 octobre 2021 – Dîner Spectacle

Cubanista

1957, Jack Lewis est nommé par le président Eisenhower comme ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Cuba. Il arrive avec sa fille Mary promise à de brillantes études à Harvard.

De son côté Teresa, jeune femme de La Havane s’occupe de son Frère Luis depuis la mort de leurs parents. Le jeune homme captivé par les valeurs d’indépendance de la révolution et le flegme de la vie cubaine va bouleverser l’avenir et le destin de ces deux familles…

Le Casino Barrière Lille propose deux formules :

Formule Dîner Spectacle* à 19h30

Tarif : 74€/personne (boissons comprises*)

Offrez-vous un dîner* d’exception conçu par les Chefs du Resort Barrière Lille. Poursuivez avec un spectacle riche en émotions !

Formule Cocktail Spectacle à 21h

Tarif : 35€/personne

Une coupe de champagne* vous sera servie durant le spectacle !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération



Spectacle seul à 21h

Tarif : 25€/personne

Cubanista – La Nueva Vida – Dîner Spectacle

Vendredi 05 novembre 2021 / Samedi 27 novembre 2021 / Vendredi 03 décembre 2021 / Samedi 04 décembre 2021 / Vendredi 10 décembre 2021 / Samedi 11 décembre 2021 / Dimanche 12 décembre 2021 à 12h30 / Vendredi 17 décembre 2021 / Samedi 18 décembre 2021 / Vendredi 14 janvier 2022 / Vendredi 21 janvier 2022 / Vendredi 28 janvier 2022 / Vendredi 04 février 2022 / Vendredi 25 février 2022 / Vendredi 04 mars 2022 / Vendredi 11 mars 2022 / Vendredi 18 mars 2022 / Vendredi 29 avril 2022 / Vendredi 06 mai 2022 / Vendredi 20 mai 2022 / Vendredi 17 juin 2022 / Samedi 18 juin 2022 / Vendredi 24 juin 2022



Plongez au cœur des Caraïbes avec 15 artistes en live dont 7 musiciens, dans un univers festif et coloré. La promesse d’une soirée endiablée aux rythmes des plus grands tubes subtilement pimentés pour un dépaysement total. Une comédie musicale aux saveurs calientes où l’amour et la liberté dépasseront les différences.

Pour cette nouvelle saison Cubanista s’enrichit de nouveaux tableaux.

Vendredi 17 septembre 2021 à 20h – Danse

Au Bonheur des Dames – 25ème anniversaire

Tu te souviens du petit cabaret de la rue de Courtrai, il a bien grandi, 25 ans, 25 ans de Bonheur ça méritait bien un gros spectacle, un Show XXL !

A partir de : 25€

Dimanche 26 septembre 2021 à 18h – Concert

Paul Personne

« L’homme à la Gibson » est de retour ! Le plus célèbre bluesman de France, guitariste chevronné et auteur-compositeur de talent, présente sur scène son tout dernier album au titre poétique : « Funambule ou tentative de survie en milieu hostile ». Un disque lumineux qui remporte tous les suffrages. Les amateurs de ballades mélancoliques et de riffs endiablés seront comblés !

A partir de : 37€

Dimanche 24 octobre 2021 à 18h – Humour

Florent Peyre – Nature

Sur sa chaîne Youtube et ses réseaux sociaux, il a fait plier de rire les internautes (plus de vingt-cinq millions de vues cumulées) durant le confinement. Le revoilà en chair et os avec un nouveau one-man show : il y interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première. Un spectacle jubilatoire, sur des airs originaux de Pascal Obispo.

A partir de : 34€

Dimanche 07 novembre 2021 à 18h – Humour

Elie Semoun et ses Monstres

Après le succès de son one-man-show « À partager », Elie Semoun frappe encore plus fort avec ce nouveau spectacle, son septième en solo. Puisque la vie est un cirque, il s’autorise des disgresions originales, mélange Wagner et la « Danse des canards », réfléchit à la manière de reconquérir une femme après quinze ans d’infidélités…Monstrueusement drôle !

A partir de : 34€

Dimanche 21 novembre 2020 à 18h – Concert

Imany – Voodoo Cello

Accompagnée par huit violoncellistes, Imany revisite de sa voix quelques grands tubes pop, de Donna Summer à Radiohead en passant par Cat Stevens, Bob Marley, Hozier ou Bonnie Tyler. Ce show ambitieux et galvanisant doit sa magie au parfait alliage des cordes et du timbre ensorcelant de la chanteuse française d’origine comorienne. Puissant et enivrant !



A partir de : 37€

Dimanche 05 décembre 2021 à 11h – Théâtre

La Folle Histoire du Petit Chaperon Rouge

Dans cette version librement modernisée du conte populaire «Le Petit Chaperon Rouge» d’après Charles Perrault, de tendres et excentriques personnages pimentent ces folles aventures chantées et dansées au coeur de la forêt. Une Fillette à la personnalité bien trempée. Une Mère un peu loufoque. Une Mère-grand plutôt cocasse ayant toujours rêvé d’être artiste. Un Loup dandy fourbe et affamé. Un Bûcheron canadien plus trouillard qu’un lapin. Une affreuse Sorcière préférant finalement changer de conte. D’irrésistibles petits Rats, rappeurs. Et même des arbres dansant le flamenco ! Sur des airs endiablés aux accents disco, blues, folk, zouk, rapp, country… mais aussi sur des musiques du monde (Inde, Russie, Amérique, Afrique…), cette troupe sur-vitaminée joue, chante et danse avec un enthousiasme communicatif une histoire du Petit Chaperon Rouge inédite, rocambolesque et haletante. Des décors et costumes, et une mise en scène enlevée rythment cette comédie musicale délirante, destinée à toute la famille ! Un spectacle à ne pas manquer, nominé 2 fois aux trophées de la comédie musicale en 2019 et vu par déjà plus de 400 000 spectateurs.

A partir de : 20€ / Tarif enfant jusqu’à -12 ans : 15€



Samedi 08 janvier 2022 à 20h30 – Concert

Coverqueen – The World of Queen

Un concert éblouissant en hommage à un groupe de rock majeur et à son légendaire leader Freddie Mercury ! Emmené par le sensationel chanteur Fred Caramia dont la technique vocale est infaillible et appuyé par des effets spéciaux impressionants et des vidéos choisies, ce spectacle plébiscité par les fans de Queen donne des frissons. The show must go on !

A partir de : 35€

Dimanche 09 janvier 2022 à 18h – Humour

Caroline Vigneaux – Croque la pomme

Caroline Vigneaux ne perd pas de temps ! À peine a t’elle quitté la robe qu’elle décide de croquer la pomme, mais pas seulement. Elle dit des gros mots, fais des grimaces, dépense une énergie folle, tout ça parce qu’elle n’a toujours pas digéré l’histoire d’Adam et Eve. Détails historiques et blagues crues épicent ce spectacle savamment mitonné.

Tarif unique : 31€

Dimanche 16 janvier 2022 à 18h – Danse

Mosaïques

« Que nous soyons d’ici ou de contrées lointaines, nous sommes tous constitués d’un passé intime et culturel ainsi que d’espoirs à venir… » Le nouveau ballet de la Compagnie Julien Lestel est une ode à la diversité et à la richesse kaléidoscopique des êtres. Une oeuvre visionnaire, sensuelle et poétique, transcandée par ces prodigieux danseurs issus d’horizons différents.



A partir de : 28€

Dimanche 30 janvier 2022 à 18h – Théâtre

Des larmes de crocodiles avec Popeck & Jeanne Manson

Sarah a réuni sa famille dans une clinique suisse pour lui annoncer un évènement très spécial. mais entre les griefs des uns et les coups bas des autres, rien ne se passe comme prévu. Tricotée main par des spécialistes du vaudeville, cette comédie humaine tourne en dérision un sujet grave et fait rire plutôt que pleurer. Un coup de maître !

A partir de : 37€

Dimanche 27 février 2022 à 16h – Humour

Les Frères Taloches – Mise à Jour

Le fameux duo de comique belge révélé en 1992 par sa parodie de la chanson » J’ai encore rêvé d’elle » a mis son répertoire à jour. Dans ce spectacle burlesque, truffé de caricatures, quiproquos et surprises, on croise un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur ou des pilotes d’avion farfelus. La dinguerie de ce tandem est contagieuse !

Tarif unique : 32€

Dimanche 06 mars 2022 à 18h – Humour

Arnaud Ducret – That’s Life

Quatre ans qu’il n’était pas remonté sur scène ! Accaparé par le cinéma, la télévision et la vie de famille, il reveint en pleine forme pour se jeter dans les bras de son premier amour : le public ! Dans ce nouveau spectacle, il lève le rideau sur son intimité avec une tendre sincérité. Arnaud fait renaître sur scène tous les personnages de sa vie avec les mêmes ingrédients uniques et hilarants qui ont fait de lui ce showman inconournable ! Avec » That’s Life », il nous dévoile sa vie , notre vie… la vie !



A partir de : 34€

Jeudi 10 mars 2022 à 20h30 – Concert

Suzanne Vega

L’icône du folk est en tournée et fait écho à son dernier album « An Evening Of New York Songs And Stories », un best of live capté au Café Caryle, dans sa ville d’adoption. Au programme de ce concert intime, les classiques de son répertoire(« Luka », « Marlene On The Wall »…) et quelques reprises, dont l’éternelle « Walk On The Wild Side », de Loi Reed.

A partir de : 37€

Samedi 19 mars 2022 à 20h30 – concert

Respect Tour – Hommage à Aretha Franklin

La talentueuse Cheryl « Pepsii » Riley est en tournée exceptionnelle en France pour rendre hommage à Aretha Franklin et à la soul. Elle sera accompagnée d’un groupe our qui ce genre musical n’a aucun secret : l’une et l’autre entendent bien faire vibrer et le public au son de « I Say A Little Prayer », « A Natural Woman » ou « Respect », immortelles et toujours aussi pertinentes.



A partir de 31€



Dimanche 20 mars 2022 à 18h – spectacle

Les ballets Trockadero de Monte Carlo

Célèbre dans le monde entier depuis près d’un demi-siècle, cette compagnie de ballet américaine entièrement masculine est unique en son genre. Ces danseurs professionnels virtuoses et parodistes de génie revisitent les plus grands ballets classiques et modernes avec une maîtrise phénomale et un humour dévastateur. Des rebelles sur pointes !

A partir de : 46€

Dimanche 27 mars 2022 à 18h – Concert

Hélène Ségara – Karmatour

L’interprète de l’inoubliable « il y a trop de gens qui t’aiment » est en tournée pour présenter son tout nouvel album, Karma. Un titre à propos pour cet opus audacieux, intense et personnel, un virage dans la carrière de la chanteuse romantique, qui se livre comme jamais. C’est en communion avec le public qu’elle entend le partager durant de ce tour de chant très attendu.

A partir de : 46€

Dimanche 03 avril 2022 à 18h – Humour

Chantal Ladesou

Ça fait plus d’une décennie que cette comique-née qui enfile les succès comme des perles est la reine du Boulevard (« Nelson », « Peau de vache »…). Topor 2018 de la « Boulevardière qui sort du cadre », la gaffeuse à la voix rauque et l’esprit fantasque révèle un paquet de secrets dans cet irrésistible one-woman-show. Phénoménal !

A partir de : 37€

Dimanche 08 mai 2022 à 18h

Les Goguettes – En trio mais à quatre – Humour

Pendant le confinement, leur parodie hilarante de Vesoul – de Jacques Brel – a fait un tabac sur Youtube. Ce quator d’enfants terribles, chanteurs, auteurs et musiciens, détourne avec brio les tubes de la variété française pour mieux dynamiter l’actualité. Tout y passe : les politiques, les bobos, les véganes… Ces chansonniers nouvelle génération sont irrésistibles !



A partir de : 31€

Mercredi 18 mai 2022 à 20h30

Post Modern Jukebox – Concert

Faire du vieux avec du neuf, c’est tout l’art de ce groupe américain de renommé mondiale qui, avec brio, cuisine les plus plus grands tubes contemporains à la sauce vintage. Jazz, swing, doo-wop, ragitime, rock, soul… Ça joue, ça chante, ça fait des claquettes, sur des airs des Spices Girls ou de Radiohead. Impossible de resister à ce juke-box-là !

A partir de : 37€

Dimanche 22 mai 2022 à 18h

Jérôme Commandeur – Humour

L’irrésistible Jérôme Commandeur joue les prolongations avec son spectacle à succès Toujour en douceur. Taquin, il fait mentir le titre. Cet adepte de l’humour vache et grinçant ne s’interdit rien : il ironise avec la même fougue sur son problème de poids, les régimes, ses parents, la Corée du Nord, les réseaux sociaux et tics de langages agaçants … Un show tordant !

A partir de : 42€

Samedi 11 juin 2022 à 20h30

Jason Brokerss – Concert

Il a fait salle comble à La Cigale, au Musée de l’Homme et donné plus de deux cents représentations à Paris. En quelques années, Jason Brokerss est devenu une figure incontournable du stand-up français. Il partage sa vision de la société et du vivre-ensemble dans ce nouveau spectacle à la fois incisif, bienveillant et désopilant. À découvrir d’urgence !

A partir de : 28€

Dimanche 12 juin 2022 à 16h

Gala d’Etoiles – Danse

Un rendez-vous exceptionnel avec les talents de la danse actuelle; venus de l’Opéra de Paris et de la célèbre Compagnie Julien Lestel. Cette douzième édition, tsunami d’émotion et de grâce, emporte dans un sublime voyage au confluent du grand Répertoire et des oeuvres contemporaines. Un spectacle sous le signe de la passion et de l’exigence.



A partir de : 31€ / Tarif enfant : 15€



Dimanche 26 juin 2022 à 18h

Laurent Baffie – Humour

Depuis toujours, il se pose des questions que personne n’ose se poser. Mais las de se triturer les méninges dans son coin, le sale gosse préféré des Français a décidé de faire réagir le public sur ses interrogations délirantes et en profite pour s’adonner à des improvisations dont il a le secret. Un one-manshow à son image impertinent, drôle et malin.



A partir de : 37€

Quelques chiffres sur le Resort Barrière Lille

Un complexe de 40 000m²,

Un casino de 12 000m² sur 2 étages,

Un hôtel 5 étoiles de 10 000m² sur 9 étages,

125 chambres et 17 suites,

Un espace détente & bien-être de 150m²,

Un théâtre modulable de 1200 places,

2 restaurants et 3 bars,

Une salle plénière de 155m²,

8 salles de séminaire,

1 espace foyer de 430m²,

Un investissement de 110 millions d’euros.

Site internet du Casino Barrière Lille (infos, réservations…)

Source : Théâtre du Resort Barrière Lille – Photos & images : DR