En 2021, les Rencontres Audiovisuelles lancent la 1ère édition du VR Film Festival, le festival de films VR en région Hauts-de-France !

Loin de se limiter au jeu vidéo, la Réalité Virtuelle (VR – Virtual Reality) investit aujourd’hui le cinéma. Les réalisateurs de films s’en emparent et proposent de nouvelles écritures cinématographiques, offrant des sensations inédites pour le spectateur. Le VR Film Festival s’attache à faire découvrir ce format innovant et à en explorer toutes les possibilités à travers une sélection d’expériences immersives originales.

Ce festival est également né de la volonté de continuer à proposer des alternatives et des contenus de qualité au public dans une période où les conditions sanitaires empêchent de nombreuses formes de diffusion culturelle. En effet, le format Réalité Virtuelle est particulièrement adapté aux nouvelles contraintes, car le contexte de visionnement (au casque) implique déjà une forme individuelle et n’entraîne donc aucune perte de qualité comme cela pourrait être le cas pour une projection de films classique, souffrant de l’absence du grand écran et de l’expérience partagée en salle.

Nouveau format de court-métrage

Interactivité, déplacement dans l’espace virtuel, choix de l’angle de vue, immersion à 360°… (Re)découvrez la Réalité Virtuelle grâce au nouveau casque tout-en-un Oculus Quest 2 (sorti fin 2020) et à une sélection de films accessibles facilement depuis le casque.

Liste des films et expériences disponibles >>> cliquez ici !!!

Infos pratiques

A Lille du 02 au 06 avril 2021

Retrait et retour du(des) casque(s) en click and collect à L’Hybride (18 rue Gosselet, Lille)

Retrait le vendredi 02 avril 2021 entre 16h et 18h

Retour le mardi 06 avril 2021 entre 16h et 18h

Tarif unique : 10€

Paiement en ligne au moment de la réservation.

Caution : 400 € (montant du casque neuf : 350€), à verser lors du retrait du casque, en chèque à l’ordre des Rencontres Audiovisuelles (non encaissé).



Respect du protocole sanitaire

Le retrait des casques VR se fait dans le respect du protocole sanitaire. Les casques seront strictement nettoyés et désinfectés entre 2 locations grâce à la Cleanbox, dispositif professionnel qui élimine toutes les bactéries en moins d’une minute grâce à la technologie UV-C.