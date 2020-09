Les places du concert d’Indochine – Central Tour au Stade Pierre Mauroy seront en prévente à partir du 25 septembre 2020

Le groupe Indochine se produira en 2021 dans 5 stades en France dont le Stade Pierre Mauroy le samedi 03 juillet 2021 !



Indochine Central tour

Les concerts d’Indochine sont toujours d’incroyables moments d’émotions et de communion, comme la dernière tournée «13 tour», à guichets fermés dont 6 AccorHotels Arena.

Indochine met un point d’honneur à proposer à son public, multi générationnel, des concerts grandioses à des prix de places abordables.

Indochine sera de retour sur scène en 2021 avec le Central Tour et proposera un spectacle hors normes produit exclusivement dans 5 des plus grands stades de France.



Les tarifs se situent entre 60€ et 85€.

Prévente du 25 au 28 septembre 2020

Prévente exclusive du vendredi 25 septembre 2020 à 10h au lundi 28 septembre 2020 sur : Indo.fr et le réseau France Billet (en ligne et magasins) : Francebillet.com, Fnac (FnacSpectacles.com), Carrefour (Spectacles.Carrefour.fr), Géant (Geant.Francebillet.com), Système U (MagasinsU.Francebillet.com), Intermarché (Intermarche.Francebillet.com), et Infoconcert.com.

Billetterie officielle à partir du 29 septembre 2020 à 10h

Ouverture de la billetterie officielle le mardi 29 septembre 2020 à 10h, sur ces mêmes sites/enseignes, et uniquement sur : Playtwo.fr, Stade-Pierre-Mauroy.com, Ticketmaster.fr, Digitick.com, Eurotickets.net, Auchan (Billetterie.Auchan.fr), Cora (Ticketmaster.fr), Cultura (Billetterie.Cultura.com), et Leclerc (Leclercbilletterie.com).

