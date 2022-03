Les balades en trottinettes tout terrain « Trott’Aventure » sont de retour à partir du 02 avril 2022

A partir du samedi 02 avril 2022, Trott’Aventure revient avec ses trottinettes tout terrain 100% électriques, après une belle première saison en 2021.

La TTT c’est un engin totalement hybride accessible à tous puisqu’elle est à mi-chemin entre un VTT et une trottinette classique. En soit, vous enlevez la selle, les pédales, vous gardez les grosses roues et mettez un moteur électrique, voilà vous avez la trottinette tout terrain électrique.

Trott’Aventure propose, avec le même ferveur, de faire découvrir la forêt de Phalempin d’une manière insolite et respectueuse de la nature, tout en faisant le plein de sensation avec ses 2 balades accompagnées :

– Découverte : 1h30

– Sensationnelle : 2h

Il n’y a pas de parcours prédéfini puisque le guide emmène les trotteurs sur des sentiers VTT, adaptés à leur niveau afin que chacun puisse vivre une aventure à part entière.

3 créneaux horaires sont ouverts tous les jours et ce d’avril à novembre sans interruption, et oui même par temps de pluie.

C’est aussi, une idée d’activité originale pour les entreprises ou les sociétés qui souhaitent se retrouver, le temps d’un séminaire ou d’un team building, en pleine forêt et partager une expérience hors du commun avec leurs collaborateurs.

Et pour profiter toujours plus de la nature, Trott’Aventure est installé chez son partenaire ChloroFil Accrobranche, situé entre les agglomérations de Lille, Douai et Lens, qui permet de combiner sa journée avec un parcours accrobranche, une course d’orientation ou même passer une nuit insolite dans une cabane dans les arbres aux Nids de ChloroFil.

Infos pratiques

Trott’Aventure

2, rue du Général de Gaulle – La Neuville

Tarif :

– balade découverte : 35€ / personne

– balade sportive : 45€ / personne

Site internet de Trott’Aventure

Mail : trott.aventure.lille@gmail.com

Téléphone : 06 37 42 18 83

Source & photo : DR – © Trott’Aventure