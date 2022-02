Les aventuriers d’un autre monde se produiront au Théâtre du Casino Barrière Lille les 21 & 22 avril 2022

Jeudi 21 & vendredi 22 avril 2022 à 20h30, le Théâtre du Casino Barrière Lille accueillera les concerts « Les aventuriers d’un autre monde » !

Après leur passage mémorable au Théâtre du Casino Barrière Enghien-les-Bains le 08 décembre dernier, le Théâtre du Casino Barrière Lille présente « Les aventuriers d’un autre monde » pour 2 concerts exceptionnels au Théâtre du Casino Barrière Lille les jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022.

Richard Kolinka, Louis Bertignac, Calogero, Mademoiselle K et Cali se produiront ensemble sur scène pour partager leurs plus grands tubes ainsi que des reprises de grands classiques pop-rock. Et ils seront rejoints par des invités surprises, comme il est de coutume chez « Les aventuriers d’un autre monde ».

Pour cette édition 2022, Richard Kolinka sera donc entouré de Louis Bertignac, son ancien complice de Téléphone, Calogero, qui, enfant, rêvait d’être bassiste de Téléphone, Cali, qui, depuis le triomphe de « L’amour parfait », s’est imposé comme l’un des meilleurs performers live de la scène française, et de Mademoiselle K, qui termine l’enregistrement de son sixième album.

L’histoire des aventuriers d’un autre monde a commencé en 2006, lorsque Richard Kolinka a réuni quelques uns de ses amis (Jean-Louis Aubert, Raphael, Daniel Darc, Cali, Alain Bashung, Abd Al Malik, Grand Corps Malade et -M-) pour une tournée inoubliable. Seize ans et quelques concerts d’anthologie plus tard, « Les aventuriers d’un autre monde » sont donc de retour pour 2 concerts qui s’annoncent mémorables.

Les billets sont en vente sur le site du casino. Les tarifs se situent entre 39€ et 89€.

Site internet du Casino Barrière Lille



Source : Casino Barrière Lille – Images : DR – © Plan B Événements