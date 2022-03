[Les aventuriers d’un autre monde au Théâtre du Casino Barrière Lille] Le nom du 1er invité surprise dévoilé : Saule

Jeudi 21 & vendredi 22 avril 2022 à 20h30, le Théâtre du Casino Barrière Lille accueillera les concerts « Les aventuriers d’un autre monde » !

Richard Kolinka, Louis Bertignac, Calogero, Mademoiselle K et Cali se produiront ensemble sur scène pour partager leurs plus grands tubes ainsi que des reprises de grands classiques pop-rock. Et ils seront rejoints par des invités surprises, comme il est de coutume chez « Les aventuriers d’un autre monde ».

Les aventuriers dévoilent leur 1er invité surprise : Saule.

Saule, de son vrai nom Baptiste Lalieu, est un auteur-compositeur-interprète belge. Très populaire en France avec son succès Dusty Men en duo avec Charlie Winston en 2012, c’est un artiste éclectique et très actif, enchainant les collaborations. Il était déjà sur scène en 2014, avec les aventuriers d’un autre monde, en compagnie notamment de Jean-Louis Aubert, Stephan Eicher, Raphael, et Mademoiselle K.

Les billets sont en vente sur le site du casino. Les tarifs se situent entre 39€ et 89€.

Source : Casino Barrière Lille – Images : DR – © Plan B Événements