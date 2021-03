Les 16 et 17 juillet 2021, la Fédération Française de BasketBall et GRDF organisent l’Open de France 3×3 à Lille

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) et GRDF ont dévoilé ce jeudi 25 mars 2021 les villes qui accueilleront les deux prochaines éditions de l’Open de France 3×3 : il s’agit de Lille, les 16 et 17 juillet prochains, et de Reims pour l’édition 2022.

Discipline olympique pour la première fois aux Jeux de Tokyo cet été, le 3×3 est un axe de développement majeur de la Fédération Française de BasketBal. Pour répondre à l’engouement que suscite la discipline en France, la Fédération continue de développer la Superleague 3×3 FFBB, avec cette année un nombre record de 24 Opens Plus répartis sur tout le territoire, entre mai et juillet 2021.

Open de france 3×3

Cette année, l’Open de France 3×3 regroupera les 12 meilleures équipes masculines et les 12 meilleures équipes féminines sur l’esplanade du Champ de Mars de Lille. Pour la première fois depuis sa création, l’Open de France se déroulera sur deux jours, les 16 et 17 juillet 2021*, afin de permettre aux équipes de mieux récupérer et de maintenir un haut niveau de performance jusqu’aux finales.

* sous réserve de conditions sanitaires permettant l’organisation de compétitions sportives.

L’Open de France 3×3 de 2020

Site internet de la Fédération Française de BasketBall 3×3

Source & images : © FFBB