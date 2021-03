Les 12 & 15 mai 2021, l’association Music’All diffusera en ligne sa nouvelle comédie musicale « Le Piège de Londres »

Depuis 1996, l’association Music’All réalise chaque année une comédie musicale originale, 100% étudiante et de qualité semi-professionnelle. Dès ses débuts, Music’All a choisi d’insérer une dimension sociale et solidaire au cœur de son projet artistique. En effet, ses membres accompagnent tout au long de l’année six enfants à déficience mentale de l’Institut médico-professionnel du Roitelet de Tourcoing, afin de les préparer à monter sur scène. A travers ce projet, les enfants s’affirment, gagnent confiance en eux et réussissent brillamment, le soir de la comédie, à convaincre le public que « la différence n’exclut pas la compétence ». A la suite de la représentation, une partie des bénéfices du spectacle est utilisée pour organiser une sortie à destination d’une trentaine d’enfants de l’IMPro du Roitelet. En mai 2020, Music’All n’a pas pu réaliser cette sortie à cause du contexte sanitaire, mais celle-ci n’a pas été annulée pour autant et aura lieu après la représentation de 2021 avec les bénéfices des deux dernières années.

Le spectacle en ligne 2021

Music’All revient cette année avec sa nouvelle comédie musicale « Le Piège de Londres », diffusée le mercredi 12 et le samedi 15 mai 2021 à partir de 20h30.

Synopsis :

Londres 1972, un soir d’été. Alors que le quartier de Notting Hill est en fête, trois jeunes londoniens, que tout oppose, vont faire la rencontre d’une mystérieuse sorcière. Quelques secondes suffiront à cette enchanteresse pour les expédier dans une aventure hors du temps et de l’espace. Piégés dans ce monde fantastique, Auguste, Lisa et Stan n’ont maintenant que vingt-quatre heures pour espérer sortir de cette malédiction avant d’être définitivement prisonniers de la terrible Bromélia.

Bande annonce



Infos pratiques

Les théâtres étant encore fermés à ce jour, la comédie musicale sera filmée au Théâtre Sébastopol de Lille puis diffusée en ligne les 12 et 15 mai 2021.

Tarifs : 5€

Places en vente sur le site de Music’All

