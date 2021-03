L’Échappée Bière lance son jeu EnQUÊTE de Bière à Lille

L’Échappée Bière, l’inventeur des jeux de piste brassicoles vous présente son dernier né : EnQuête de Bières, un rallye urbain qui s’effectue en autonomie (de 1 à 5 participants). Ce nouveau jeu s’adresse aussi bien aux locaux qu’aux touristes, à ceux qui ont déjà fait les jeux de L’Échappée Bière autant qu’aux non-initiés. Il permet de découvrir la ville en reconstituant un apéro avec 3 bières* d’exception (75 cl), au cours de 3 énigmes d’observation, de recherche, de décryptage et de logique. Préventes sur le site de financement participatif KissKissBankBank >>> cliquez ici !



Présentation EnQuête de Bières – Jeu de Piste / Escape Game Vieux-Lille 🔴 Une idée de sortie après le confinement ⁉️

Amateurs de mousses et d’escape game, EnQuête de Bières est fait pour vous !

EnQuête de Bières, c’est notre nouveau jeu de piste composé de 3 énigmes, en plein cœur du Vieux-Lille, en partenariat avec 3 cavistes pour choper 3 bonnes bières en 75cl ! 🔍🍻 �Une activité à faire entre amis (1 à 5 personnes). �

Pour lancer le jeu, on a besoin de votre soutien 🙏🏻

👉🏼 OBJECTIF 80 PRÉ-VENTES !

Le projet

Malgré le contexte actuel, L’Échappée Bière souhaite se réinventer et vous permettre de découvrir la ville et la bière* lilloise de manière ludique, participative et dans des conditions sanitaires optimales. Ce jeu s’adresse aux amateurs de bières*, d’énigmes, de jeux de piste et d’escape game.

Le principe du jeu :

Vous réservez votre jeu de piste en ligne et récupérez une carte qui va vous servir de support de jeu. Vous vous rendez dans le Vieux-Lille pour découvrir le scénario, autour de 3 jeux. Votre liberté est totale. Ces énigmes peuvent être résolues en 1h30 / 2h le matin, le midi, l’après-midi… Vous pouvez interrompre le jeu quand vous le souhaitez et le reprendre à votre guise. Une aide à distance est mise en place en cas de besoin.

3 raisons de se lancer dans l’aventure EnQuête de bières :

C’est la découverte de la ville et de la bière* en simultané. L’Échappée Bière vous invite à sortir des sentiers battus, en (re)découvrant la ville avec la bière en toile de fond. La rue est un spectacle !

Participez à une aventure humaine collaborative, de 1 à 5 joueurs sur le format des escape games. Suspense et jus de cerveau (et de houblon) garantis !

C’est un jeu en totale autonomie, dans le respect des règles sanitaires puisque vous êtes en extérieur et n’êtes pas mêlés à d’autres joueurs.

3 en 1 – Une déclinaison de jeux

EnQuête de Bière, c’est un condensé de plusieurs expériences en une seule. Au programme des 3 épreuves : orientation, logique, décodage et énigmes à toute berzingue ! Le sens du détail et de l’observation sont de mise.

3 cavistes à découvrir

Cette aventure urbaine vous conduira vous et vos amis (grâce à la résolution des énigmes) chez 3 cavistes partenaires, pour reconstituer votre apéro. Récupérez chez eux vos 3 bouteilles de 75 cl. Ils respectent scrupuleusement les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur.

Préventes sur le site KissKissBankBank >>> cliquez ici !

L’Échappée Bière

Fondée à Lille en 2013, L’Échappée Bière est la première et unique agence de tourisme et d’événementiel spécialement dédiée à la thématique brassicole. À travers des visites de brasseries, des dégustations, des jeux de piste, des cocktails et de nombreuses autres animations,… L’Échappée Bière se donne le défi quotidien de rendre à la bière* ses lettres de noblesse de manière ludique, gourmande et participative. L’Échappée Bière rayonne aujourd’hui sur le plan national.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération

Source & image : DR – © L’Échappée Bière