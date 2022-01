Le Zoo de Lille rouvrira ses portes le samedi 05 février 2022

Le Zoo de Lille rouvre ses portes samedi 05 février 2022 à 10h. Cette période de fermeture a permis de réaliser des travaux plus importants ou encore des rénovations afin de remettre en état le parc et ainsi préparer cette nouvelle année.

Infos pratiques

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Billetterie en ligne >>> cliquez ici !!!

Horaires d’hiver :

– en semaine : 10h à 17h

– week-end et jours fériés : 10h à 17h

– fermé le mardi

Fermeture des caisses 1h avant la fermeture. Dernier accès au Zoo 30 minutes avant la fermeture des portes pour les visiteurs déjà munis d’un billet, abonnement ou Pass zoo.



2 parkings payants (820 places au total) se trouvent juste à côté du Zoo de Lille :

– Champ de Mars – Liberté (accès Pont du Petit-Paradis)

– Champ de Mars – Petit Paradis

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille