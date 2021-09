Le Video Mapping Festival revient à Lille du 29 septembre au 05 octobre 2021

Le Video Mapping Festival est de retour à Lille du mercredi 29 septembre au mardi 05 octobre 2021 de 20h à 23h. Cette année, 7 créations seront à découvrir chaque soir à la tombée de la nuit, du Vieux-Lille au quartier de Moulins !

Le Festival donne carte blanche à des studios ou des artistes internationaux du mapping pour révéler sous un autre jour des lieux incontournables de l’histoire et du patrimoine lillois choisis pour la diversité des supports.

Des œuvres très courtes, diffusées en boucle en soirée pendant une semaine. Cette année, le parcours s’adapte au contexte et se fait à votre propre rythme ! Partez explorer la ville au moment de votre choix, ou laissez-vous surprendre au cours d’un trajet quotidien !

Les lieux à Lille :

Gare Lille Flandres (Romain Tardy, France)

Monument aux Morts – Place Rihour (Holymage, France)

Beffroi de l’Hôtel de Ville (ruestungsschmie.de, Allemagne)

Ilôt Comtesse : Chapelle de l’Hospice Comtesse (Playmodes, Espagne)

Monument aux Morts des 18 Ponts (Urbanscreen, Allemagne)

Monument Louis Pasteur (Glowing Bulbs, Hongrie)

Crédit Mutuel Nord Europe (SÍNOCA, Espagne)

Bonus : découvrez également 8 œuvres immersives dans la cour de l’IAE de Lille, réalisées par des jeunes talents des Hauts-de-France. Diffusion du samedi 02 au mardi 05 octobre 2021 de 20h à 23h – sur réservation uniquement (ouverture de la réservation prochainement).

Au programme

Gare Lille Flandres – Le rêve de R.

Durée : 2 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

Depuis 2019, une présence nouvelle occupe le parvis de la Gare Lille Flandres. Une sculpture qui interroge : Romy ?

Ce vis-à-vis entre le bâtiment de la gare et le buste réalisé par l’artiste Xavier Veilhan est le point de départ de cette pièce de mapping. Figure à la fois physique et presque virtuelle avec sa teinte jaune et son aspect d’impression 3D, Le rêve de R. propose de dédoubler cette icône éternelle du cinéma à travers une interprétation libre du personnage mi-ange mi-démon qu’elle incarne dans le film d’Orson Welles Le Procès. La bande son du mapping est également un extrait sonore du film Le Procès.



Monument aux Morts – Place Rihour – Renaissance

Durée : 2 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

Une création illustrée qui aborde le thème de la résilience avec symbolisme. Une allégorie de la guerre, puis de la renaissance, interprétée par des insectes. De la captivité de l’araignée, au combat des fourmis, puis aux ravages venus du ciel suivront le renouveau, la métamorphose du papillon et l’espoir qui consacre la nature comme une incarnation féminine. Un parallèle avec le Monument aux Morts et ses sculptures. Renaissance est une ode au printemps et aux Dames Nature.

Beffroi de l’Hôtel de Ville – Place Simon Vollant – Force Majeure3

Durée : 4 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

« En tant qu’architectes, nous commençons toujours par une analyse architecturale, en examinant les plans et le modèle 3D, en recherchant les proportions, les motifs et les règles de conception. Nous avons rapidement remarqué un lien méta caché, entre la structure unique de ce bâtiment et la situation sociale que nous subissons tous aujourd’hui. Dans le monde entier.

D’abord, le contexte historique :

Le Beffroi a été construit dans les années 1920, qui étaient connues pour leur économie insatiable ; l’inflation et la pauvreté d’un côté, et une richesse incommensurable de l’autre. Il a également été construit pour remplacer un autre bâtiment qui avait été détruit dans le passé. Or, les luttes économiques et l’effondrement des bâtiments auxquels nous tenons pourraient bien être ce qui nous attend au cours de cette décennie.

Ensuite, il y a le contexte structurel, qui contraste beaucoup entre l’époque et aujourd’hui.

Il y a un énorme fossé entre la taille du bâtiment et l’attention portée aux détails. L’architecte du Beffroi, Émile Dubuisson, a maîtrisé l’équilibre entre des proportions à la fois énormes et extraordinaires, et la composition des plus petits éléments, qui créent l’image d’ensemble. Leur somme est supérieure à celle des autres éléments. Aujourd’hui, en ces temps incertains, nous sommes confrontés à des gestes énormes d’une part, et à l’ignorance et/ou à la négligence du détail d’autre part. Cela s’applique à la politique, l’économie, les universités, les mesures de protection de l’environnement, l’architecture actuelle centrée sur l’investisseur… et divers autres sujets.

Nous voulons souligner ce contraste entre l’ensemble et l’entité unique ; la stabilité et la fragilité. Nous honorons la vision de l’architecte et sa sensibilité. Nous cherchons à notifier l’importance du détail et à mettre en évidence que le tout est plus que la somme de ses parties. En mettant en lumière à la fois le micro et le macro. »

Ilôt Comtesse : Chapelle de l’Hospice Comtesse – GATC

Durée : 2 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

Le GATC est un projet de recherche qui s’intéresse aux comportements des entités microbiologiques synthétiques. En modélisant les réactions chimiques entre 2 fluides virtuels, on obtient un matériau visuel qui s’adapte aux contraintes d’une façade dans des cycles périodiques de naissance, d’expansion et d’extinction de masse. Les événements qui régissent les cycles de vie de ces organismes pilotés par des logiciels, ainsi que leurs comportements spontanés, sont mis en son à l’aide de synthétiseurs numériques faits maison, ce qui donne lieu à une œuvre audiovisuelle générative et organique.

Monument aux Morts des 18 Ponts – 59, rue de Maubeuge – Loin d’Europe

Durée : 2 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

Les pays d’Europe ont grandi ensemble et de nouvelles frontières se sont formées. Aujourd’hui, c’est surtout sur nos écrans que nous entendons parler des souffrances liées à la guerre. Partant de la commémoration des victimes des « 18 Ponts » de la Première Guerre mondiale, l’œuvre pose la question de nos valeurs européennes et des victimes que nous devons commémorer aujourd’hui.

Monument Louis Pasteur – Place Philippe Lebon – Procédure

Durée : 2 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

Louis Pasteur a réussi à exécuter la procédure de pasteurisation pour la première fois le 20 avril 1862. Contrairement à la stérilisation, la pasteurisation ne vise pas à éliminer tous les micro-organismes, mais elle réduit leur quantité en portant brusquement la température à 60-90°C, puis en refroidissant le liquide. Cette méthode diminue leur nombre en logarithme jusqu’à une dose où ils ne peuvent plus avoir d’effet infectieux

Crédit Mutuel Nord Europe – Place Richebé – Énergie Vitale

Durée : 2 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

Énergie vitale est l’énergie qui n’est ni créée ni détruite, la force vitale essentielle qui anime toutes sortes de vies dans l’Univers. Une énergie invisible, silencieuse, sans forme, mais qui imprègne tout : l’esprit, la bioélectricité, l’énergie du cosmos comme la gravité, le magnétisme, l’électricité ou l’énergie solaire. Une impulsion intense qui n’est pas terminée après la mort de l’organisme, mais qui se transforme en un autre état d’énergie.

Bonus : Mapping Immersif – IAE Lille – 104, avenue du Peuple Belge

Durée : 20 minutes environ

© Les Rencontres Audiovisuelles

Le Video Mapping Festival invite les jeunes talents des Hauts-de-France et leur confie la cour de l’IAE Lille !

Découvrez 8 videos mapping immersifs réalisés par des jeunes artistes régionaux. 5 d’entre eux signent même ici leur première réalisation personnelle ! Ils ont été accompagnés pour la phase d’écriture par l’artiste de renommée internationale Romain Tardy, au cours d’une résidence de création.

Site internet du Vidéo Mapping Festival

Source & images : DR – © Les Rencontres Audiovisuelles