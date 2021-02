Le Palais des Beaux-Arts, la Grand’Place et la Préfecture s’illuminent en violet à l’occasion de la « Journée Internationale de l’Épilepsie »

La Ville de Lille s’associe à la Journée Internationale de l’Épilepsie et à Épilepsie-France afin de contribuer à sensibiliser le grand public sur cette maladie neurologique qui touche plus de 700 000 personnes en France et près de 50 millions dans le monde.

Lundi 08 février 2021, le Palais des Beaux-Arts, la Grand’Place et la Préfecture s’illumineront en violet en soutien à cette initiative lancée en 2015.

Les chiffres de l’épilepsie* :

Près de 700 000 personnes en France touchées par l’épilepsie, maladie chronique,

50% a moins de 20 ans,

2ème maladie neurologique après la migraine,

Environ 50 formes distinctes d’épilepsie sont répertoriées à ce jour,

1/3 des épilepsies ne répondent pas aux traitements médicamenteux,

40% des enfants atteints ont des troubles de l’apprentissage,

1/4 des personnes épileptiques présente une déficience intellectuelle,

1 personne sur 5 en établissement médico-social souffre d’épilepsie,

La population épileptique pharmaco-résistante a un taux de suicide 10 fois supérieur à celui de la population générale.

* Source : association Epilepsie-France

Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille