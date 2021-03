Le Musée de l’Hospice Comtesse propose une visite virtuelle de l’exposition « L’atelier Pasquero, une aventure photographique lilloise »

En raison du contexte national de fermeture des musées, l’exposition « L’atelier Pasquero, une aventure photographique lilloise » aurait dû être présentée au public du 13 novembre 2020 au 07 février 2021.

Grâce à une visite virtuelle (une première à l’initiative d’un musée de la Ville de Lille), le public est invité à visiter, gratuitement et en totalité, l’exposition produite par le Musée de l’Hospice Comtesse. Cette visite virtuelle, réalisée en caméra 360° avec l’appui des sociétés Immersiv3D et Blue Okapi, est à disposition sur le site mhc.lille.fr.

l’exposition « L’atelier Pasquero, une aventure photographique lilloise »

À partir d’une sélection de plus de 260 photographies, objets et documents issus de l’atelier de Jean et René Pasquero, le musée donne à voir le passionnant travail de ces deux photographes lillois dont l’activité s’est étendue de 1907 à 1969. Cette présentation, conçue selon un parcours chronologique et didactique, mêle tirages et appareils photographiques.

L’exposition s’articule autour de trois temps forts :

– la pratique amateur de Jean Pasquero pendant sa carrière militaire,

– sa pratique professionnelle en tant que portraitiste avec une reconstitution de son atelier,

– son travail de commande dans lequel il s’est spécialisé (architecture, industrie, commerce, œuvres sociales).

Un espace consacré à l’activité du laboratoire permet également au public de comprendre les différentes techniques de développement et de tirages de l’époque et leurs applications.

Le Musée de l’Hospice Comtesse propose également 3 vidéos de 10 minutes :

– 1er volet : Jean Pasquero, un militaire photographe amateur

– 2ème volet : Le studio de photographie

– 3ème volet : La photographie industrielle

Source et image : DR – © Ville de Lille / © Musée de l’Hospice Comtesse