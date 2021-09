Le Marché Fermier « Made in Mel » est de retour le dimanche 05 septembre 2021

La MEL organise un nouveau marché fermier le dimanche 05 septembre 2021 de 10h à 18h, rue de la Communauté à Lille (en face du Jardin des Géants).

Une grande diversité de filières seront représentées : fruits et légumes, volailles, produits laitiers, produits transformés seront sur les étals, les productions d’artisans et d’entreprises agroalimentaires locales, ainsi qu’une découverte des acteurs du Projet Alimentaire Territorial, collectifs, associations mobilisés aux côtés de la MEL… Des animations et des activités pédagogiques à faire en famille seront par ailleurs proposées.

Au programme

Marché du terroir : avec des producteurs métropolitains et leur gamme variée de produits locaux, des entreprises et des artisans, et des propositions de restauration pour casser la croute sur place !

Animations : des activités diversifiées autour de l’agriculture, de l’alimentation et de la biodiversité.

Village des acteurs du PAT’MEL : l’occasion de découvrir les objectifs du Projet Alimentaire Territorial de la MEL, notamment la valorisation de l’agriculture comme pilier incontournable de l’économie métropolitaine et d’une alimentation saine pour tous.



Restauration et filière brassicole, avec notamment une préfiguration du Festival Bière à Lille qui se déroulera du 13 au 19 septembre 2021 dans toute la métropole avec un week-end de clôture à Lille Grand Palais, et de la future Cité de la Bière régionale.

Infos pratiques

Parking de l’ancien siège de la MEL (en face du Jardin des Géants)

Rue de la Communauté – Lille

Accès libre

Port du Masque Obligatoire sur le Marché



Source et images : © MEL