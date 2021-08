Le Festival Séries Mania 2021, c’est aussi en ligne

Parce que Séries Mania pense à ceux qui ne pourront pas voyager cette année à Lille ou dans sa région, le festival lance une plateforme numérique où retrouver la programmation et vivre les festivités à distance.

Cette plateforme gratuite, accessible du jeudi 26 août au jeudi 02 septembre 2021 permettra à tous de :

Visionner la quasi totalité des séries de la sélection en même temps que leur projection officielle puis en replay pendant 24h.

Des séances à réserver tous les jours, dès 9h, pour les séries du lendemain.

Accéder à des interviews exclusives avec certains des invités étrangers : Clyde Phillips (invité d’honneur), Adrien Brody (Chapelwaite), Joshua Jackson et Christian Slater (Dr. Death), Nida Manzoor (We are lady parts)…

Assister aux rencontres avec les invités en direct et leur poser vos questions, ou à voir en replay.

Profiter en exclusivité :

> de la Compétition Formats Courts : 10 séries aux épisodes de moins de 20 minutes offrant une liberté de ton et de format propres à la diffusion numérique. Une belle façon de découvrir de nouveaux créateurs venus des 4 coins du monde (Canada, Argentine, Australie, Singapour, Taiwan, France, Iran, Allemagne, Danemark, Corée du Sud). En bonus, ces séries seront toutes accompagnées d’interviews des équipes créatives.

> des séries audio : 11 fictions sérielles originales françaises, réunissant tous les genres (polar, drame, comédie anticipation…).

Échanger entre sériephiles, découvrez les jeux et expos et profiter pleinement de l’univers Séries Mania.

Source : Séries Mania / Images : DR / © Séries Mania