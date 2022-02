Le Festival International « Vive la Magie » posera ses valises au Théâtre Sébastopol de Lille les 26 & 27 février 2022

Samedi 26 & dimanche 27 février 2022, le Théâtre Sébastopol de Lille accueillera le Festival International « Vive la Magie ».

Pour sa 14ème édition, le Festival International « Vive la Magie » revient à Lille. Comme chaque année, le festival présente les numéros des plus grands illusionnistes, fantaisistes, manipulateurs ou mentalistes du monde entier. Le temps d’une soirée, grands et petits voyagent au pays du Merveilleux, au travers de spectacles éblouissants et poétiques, loin des clichés tenaces autour de la Magie. Lors de chacune des représentations, des artistes extraordinaires proposent au public une magie élégante mêlant poésie et émotion !

En 2022, il est grand temps de ramener un peu de magie dans nos vies ! Alors, place au Spectacle !

Place aux Magiciennes !

Bien longtemps, la magie a trop souvent été perçue comme un milieu essentiellement masculin, cantonnant les femmes a n’être qu’assistante ou bien « la femme coupée en deux ».

Depuis les débuts du festival, Monique et Gérard Souchet ont lutté contre ces clichés en invitant des femmes à rejoindre la programmation, avec cet esprit d’ouverture qui caractérise le festival.

Cette année, plus que jamais, l’une des missions du festival est de rendre visible les magiciennes avec pour certains spectacles, des programmations qui reçoivent à plus de 70% des numéros présentés par des artistes féminines.

François Normag, le Maître de Cérémonie

À la fois présentateur, magicien, humoriste, François Normag sait donner l’impulsion unique qui transforme un spectacle en véritable fête. François Normag met la magie au carré, la multiplie par l’humour et y additionne une personnalité dont le coefficient de folie reste à calculer ! D’ailleurs, la presse dit de lui : « Pastichant des dessins animés, mettant Hollywood à la sauce branquignol, le magicien-comédien renverse tous les repères. Le spectateur est ébahi, ravi, envoûté par tant d’adresse, stupéfié par tant de poésie. »

Nataly Perova, Chic et Choc !

Il existe plusieurs artistes qui changent de costumes en quelques secondes, mais l’artiste russe Nataly Perova y ajoute probablement, pour la première fois, un élément esthétique important.

Au delà de la performance, ces changements sont de charmants prétextes pour créer de jolis tableaux aux ambiances uniques et aux imaginaires aussi féeriques que bluffants , aussi oniriques que colorés pour amener le spectateur au rêve mais aussi à un véritable moment d’émerveillement.

Janaa Felicitas – Danse et Félicité

Jaana Felicitas est danseuse. De la « New York City Dance school » à Stuttgart, au « Broadway Dance Center » à New York et au « Studio Harmonic » à Paris, c’est dire si son parcours artistique est dominé par l’art de la chorégraphie.

Sur scène, un ballet avec une chaise blanche, sa partenaire, devient une chorégraphie atypique où la flottaison permet d’offrir aux spectateurs un pas de deux unique au monde. Aussi mystérieuse que magique, aussi dansée que poétique, cette rencontre improbable entre l’humain et la matière offre une émotion magique unique et la rencontre avec un univers étonnant, celui de Jaana.

Katrin Weissensee – La Magie du Sable

Le sable est-il une matière si inerte ? Pas si sûr quand on découvre le travail de Katrin Weissensee. Issue d’une famille d’artistes, elle connaît bien la musique et joue principalement de la flûte à bec, de la clarinette et du saxophone. Elle jongle aussi très bien et connaît les fondamentaux de l’art magique.

C’est grâce à ses connaissances multiples et diversifiées qu’elle a construit progressivement cette idée magique qui relève de la prestidigitation (au sens « être habile de ses doigts »). Katrin est sans aucun doute la 1ère femme en Europe à réussir ce tour de main incroyable qui est de maîtriser le sable comme d’autres maîtrisent le crayon, le fusain ou le pinceau. A mi-chemin entre voyage onirique et rêve philosophique, Katrin Weissensee nous entraîne dans un monde émerveillant, un monde où tout est possible, un monde magique.

Mag Edgard – Tout est illusionnisme

La Compagnie magique espagnole « Mag Edgard » ouvre la porte et les esprits au théâtre avec d’incroyables spectacles magiques qui offrent des instants extraordinaires au public et lui faire revivre des histoires dans une diversité d’ambiances, de jeux théâtraux et magiques. Il ne faut jamais oublier que dans cette compagnie ibérique unique, l’humour et chaleur affichés par les personnages ouvrent des tableaux scéniques très originaux. Des performances il est question, mais aussi des moments de grâce comme seule la magie peut en offrir. Qui peut le plus peut le moins dit on, et c’est bien le cas avec ces espagnols imaginatifs, créatifs et terriblement chaleureux. gros plan magique.

Les années récentes ont été pour la compagnie et son créateur, l’illusionniste Edgard Mauri, des moments forts de créations artistiques pour le monde magique mais aussi pour le théâtre sur les plus grandes scènes espagnoles. De nombreuses récompenses prestigieuses viennent reconnaitre le travail de fond de cet artiste hors du commun par son approche magique, sa théâtralité, son univers et sa créativité. Homme de troupe fidèle, il travaille avec la même équipe depuis toujours ou quasiment.

Niek Takens – La relève est assuré

Né en 1997 Niek Takens, de Hollande, fait partie de cette jeune génération de magiciens aux talents multiples. Très tôt sur les planches, il enchante et séduit les spectateurs. Au-delà d’une performance et du talent de l’école magique hollandaise, ce jeune artiste sait créer un climat unique autour son art magique.

Son travail très subtil lié à l’art de la manipulation, une des branches les plus difficiles, si ce n’est la plus difficile, de l’art magique est unique pour un Européen. Doué d’une capacité de travail très importante, et sans doute, au dessus de la moyenne, Niek Takens, s’astreint chaque jour aux répétitions de ses gammes pour atteindre une perfection dont peu peuvent s’enorgueillir.

Vous allez pouvoir découvrir un numéro de très haut niveau, tout en douceur et en délicatesse. L’art de l’illusion à l’état pur, sans artifices, sans mouvements spectaculaires, sans effets spéciaux. Un travail dépouillé au service d’une une émotion maximum, une démarche pour amener le spectateur à déguster une magie tout en délicatesse.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 15€ et 54€.

Site internet du Festival Vive la Magie



Source & Images : DR – © Festival International Vive la Magie – Le Carré Magique