Le centre-ville de Lille sera piéton tous les samedis à partir du 22 mai 2021

Depuis mai 2020, la Ville de Lille expérimente la piétonisation du centre-ville le samedi. L’absence de véhicules favorise la déambulation et l’accès aux commerces locaux de ce secteur dans le respect des mesures de distanciation.

Face à l’accueil très positif de cette démarche par les lillois, la piétonisation de plusieurs rues du centre-ville de Lille sera désormais pérennisée et systématique le samedi. Des bornes escamotables automatiques permettant la régulation des véhicules par reconnaissance des plaques d’immatriculation sont peu à peu installées en centre-ville. Leur mise en fonctionnement se fera progressivement à partir du 22 mai 2021.

Tous les samedis, de 11h à 19h, plusieurs rues et places du cœur de ville seront rendues piétonnes, avec une régulation des passants et des points d’entrée et de sortie séparés, afin de pouvoir déambuler en sécurité et en respectant les gestes barrières.

Les parkings de la Grand Place (uniquement par la rue Nationale) ainsi que les autres parkings du cœur de ville (Rihour-Printemps, Nouveau Siècle, République, Opéra-Carnot, Les Tanneurs, Vieux-Lille) restent accessibles.

Plan de la piétonisation



(cliquez su le plan pour accéder au pdf de la Ville de Lille)

Piétonisation certains dimanches et jours fériés

Cette piétonisation est susceptible d’être étendue à certains dimanches (soldes, fêtes de fin d’année…) et jours fériés.

Aucun véhicule ne pourra circuler dans ces zones, sauf les exceptions suivantes :

– les véhicules de secours et de service (collecte des déchets, nettoiement,…),

– la navette du Vieux-Lille et les bus,

– les véhicules de déménagement (transmission d’un code temporaire et unique lors de votre demande d’accès),

– les véhicules des riverains disposant d’un garage privé,

– les véhicules de livraison de médicaments (transmission d’un code d’accès par les pharmacies),

– les véhicules des riverains titulaires de la carte mobilité inclusion, même sans garage privé,

– les personnes titulaires d’un code d’accès pour retrait d’objets lourds (remis par le commerçant),

– les taxis.

Les véhicules déjà stationnées dans les zones piétonnes peuvent y rester en s’acquittant des redevances de stationnement. Les livraisons sont autorisées jusqu’à 11h.

Pour obtenir une autorisation d’accès au périmètre piétonnisé, il vous suffit d’envoyer une copie de votre carte grise ainsi qu’un justificatif de domicile à pietonnisation@mairie-lille.fr. Cette autorisation est valable pour toutes les périodes de piétonisation, sauf changement de véhicule.

Source : Ville de Lille / Photo & image : DR – © Ville de Lille – © Zoom Sur Lille