La ville de Lille va installer 50 caméras de vidéoprotection d’ici la fin de l’année

La Ville de Lille a décidé d’étendre son système de vidéoprotection, pour la sécurité des Lilloises et des Lillois. Ce nouveau dispositif viendra s’ajouter aux 7 139 caméras, privées ou publiques, déjà disséminées sur le territoire lillois, par exemple dans les transports en commun, les gares, des commerces, des halls d’immeuble, des bâtiments officiels…

Ce développement de la vidéoprotection a été voté par les élus du Conseil Municipal, le 09 octobre 2020. Dès la fin du premier trimestre 2021, 10 caméras dites mobiles seront implantées dans le secteur de la place des Reignaux, à Masséna-Solférino et rue de la Briqueterie. Le terme « mobile » signifie qu’elles pourront être retirées, uniquement si la tranquillité est rétablie, sauf à Masséna-Solférino, où elles seront pérennisées.

Quarante caméras supplémentaires, fixées quant à elles définitivement, seront ensuite installées d’ici la fin de l’année 2021. Les sites retenus sont répartis dans plusieurs quartiers de la ville : dans le Centre-Ville, à Fives, à Moulins, au Faubourg-de-Béthune, à Wazemmes et à Lille-Sud.

Implantation

Dispositif fixe

Rue Royale (de la rue d’Angleterre à la rue Esquermoise)

Rue Faidherbe (de la rue des Ponts de Comines à la place du Théâtre)

Grand’Place

Place Rihour et rue Rihour

Rue Nationale (de la Grand’Place à la place de Strasbourg)

Place de la République

Place de la Nouvelle Aventure

Place de la Solidarité

Place Barthélémy Dorez (rond point Porte des Postes) et une partie du Boulevard de Metz (en face du Square Toulouse Lautrec)

Boulevard de Metz (de l’avenue Beethoven à Square Édouard Lalo)

Rond point Porte d’Arras

Place Vanhoenacker

Rues Bossuet et de Trévise (de la rue Fénélon à la rue de Fontenoy)

Place Fernig

Place Martin Luther King

Rue Pierre Legrand (de la rue de Bernos à la rue Dubrunfaut)

Rue Pierre Legrand (au niveau de la place Pierre Degeyter)

Rue Lannoy (rue Mirabeau)

Dispositif mobile

Place Régniaux

Rue Masséna et place des Halles Centrales

Rue de la Briqueterie

Un centre de supervision urbain fin 2021

Le choix des lieux d’implantation a été validé par la Procureure de la République de Lille et la direction départementale de la sécurité publique. Cette sélection a été effectuée au regard des statistiques de la délinquance et de nécessités opérationnelles.

La conservation des enregistrements vidéos sera limitée à quinze jours. Ceux-ci ne pourront être exploités, par des agents habilités, que sur réquisition judiciaire. De plus, un comité d’éthique, chargé de veiller aux garanties des libertés individuelles, sera mis en place par la Ville de Lille cette année.

Fin 2021, les caméras déployées par la Ville de Lille seront reliées à un centre de supervision urbain (CSU), créé dans le nouvel hôtel de police municipale. Cela permettra de visionner en temps réel les images.

Le principal intérêt de la vidéoprotection est d’apporter des preuves à la Justice et d’identifier des auteurs d’infractions. Elle est ainsi utile afin de lutter contre les trafics de drogue, les rodéos, les vols et les agressions. Les caméras servent également à dissuader des passages à l’acte et à permettre l’intervention rapide de la police. Le dispositif sera évalué en 2022.

Recrutement de 50 policiers municipaux

La Ville de Lille a décidé de recruter 50 policiers municipaux supplémentaires, 25 en 2021 et 25 en 2022. Cet effort significatif portera à 170 le nombre total de policiers, qui seront orientés vers des missions de tranquillité et de proximité, afin de répondre aux attentes des Lilloises et des Lillois.

