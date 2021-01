La Ville de Lille poursuit sa métamorphose paysagère dans le secteur d’Euralille à la Citadelle

La Ville de Lille poursuit sa métamorphose paysagère. Dans le secteur Euralille à la Citadelle, les travaux de prolongement de la rue des Bateliers et de réalisation des espaces publics accueillant le projet de Palais de Justice ont démarré, portés par la Métropole Européenne de Lille (MEL).

Une avenue paysagée et de nouveaux espaces de nature

À terme, une véritable avenue paysagée et plantée y sera réalisée avec la création de deux nouvelles pistes cyclables et de larges trottoirs plantés, reliant le Carrefour Schuman à l’Avenue du Peuple Belge. Cet axe permettra de desservir le parvis piétonnier du futur Palais de justice qui s’inscrira dans le parc.

De nouveaux espaces de nature seront rendus à la ville pour constituer le Grand parc urbain d’Euralille à la Citadelle. Dans ce cadre, l’actuelle rue Gandhi laissera place à un jardin généreux constituant une pièce supplémentaire dans la chaîne des parcs de l’arc Nord lillois.

La première phase d’intervention, qui a commencé le 12 janvier 2021, permet la création de la piste de chantier du Palais de Justice. Elle durera 6 mois.

Concomitamment aux travaux du Palais de Justice, une seconde phase d’aménagement sera réalisée par la MEL pour une durée de 14 mois. La livraison est programmée pour début 2024.

Préservation et développement du patrimoine végétal et plantation de nouveaux arbres

Ce projet s’inscrit dans une véritable stratégie végétale. Avec comme plan d’action : la préservation et le développement du patrimoine arboré et de la biodiversité.

Ainsi, pour les aménagements prévus autour du Palais de Justice et les rues concernées par les travaux :

– 13 arbres seront transplantés. Parmi eux, par exemple 4 sorbiers et 5 ifs seront transplantés derrière la Salle Maryse Bastié.

– 50 jeunes arbres (drageons) seront plantés ailleurs.

– 2 arbres remarquables (saules), ainsi 34 érables sycomores et bouleaux sont conservés.

– 39 nouveaux arbres d’essences régionales seront plantés lors des derniers aménagements autour du nouveau Palais de Justice.

– 23 arbres, dont 13 peupliers en fin de vie et d’autres présentant des risques de chute ou fragiles doivent être abattus. Ces derniers seront valorisés sous la forme de copeaux pour enrichir d’autres plantations, d’autres seront réemployés au profit de la biodiversité en permettant la fabrication de petits habitats (insectes, hérissons,…).

L’objectif de la Ville de Lille est de planter plus de 20 000 arbres d’ici 2026.

Source : Ville de Lille et image d’illustration : © Zoom Sur Lille