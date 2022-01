Mercredi 02 février 2022, la ville de Lille met en vente aux enchères 4 600 anciennes plaques de rues de la ville de Lille. La vente aura lieu à la Halle aux Sucres (1, rue de l’entrepôt).

4 600 pièces de l’histoire de la Ville de Lille

Sur le stock de 5 000 anciennes plaques inventoriées par la Direction du Patrimoine Culturel, 400 sélectionnées pour leur intérêt historique et typologique remarquable, resteront conservées dans les réserves archéologiques de la Ville. Les 4 600 autres plaques de rues (rues emblématiques, dont le nom a changé ou qui n’existent plus) sont proposées lors d’une vente aux enchères exceptionnelle. L’occasion pour les Lillois et les amateurs de patrimoine d’acquérir de véritables pièces de l’histoire de Lille.

Cette vente, initiée et coordonnée par la Direction du Patrimoine Culturel, est réalisée par le commissariat aux ventes de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, organisme de vente aux enchères de biens publics, dans le cadre d’une démarche de valorisation des biens municipaux durant tout leur cycle de vie.

Des lots à découvrir dès maintenant en amont de la vente

Ces 120 lots, comprenant 60 lots thématiques (écrivains, philosophes, personnalités politiques…) et 60 lots divers, sont d’ores-et-déjà visibles en ligne sur le site internet de la Direction Nationale d’Intervention des Domaines et, les lundi 31 janvier et mardi 01 février 2022, sur rendez-vous, dans la salle Polyvalente de la Halle aux Sucres (1 rue de l’Entrepôt) où la vente se déroulera le mercredi 02 février 2022 à partir de 14h (vente sur place exclusivement – aucune vente en ligne).

Le retrait des lots achetés se fera ensuite sous 20 jours et sur rendez-vous.

Source & Photos : DR / © Ville de Lille