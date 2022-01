La Route du Louvre est de retour les 14 & 15 mai 2022

La Route du Louvre revient les 14 & 15 mai 2022. Courses, trails et randonnées sont prévus.

Les Courses

Marathon de la Route du Louvre de Lille à Lens – 15 mai 2022

Dimanche 15 mai 2022, 15ème édition du Marathon de la Route du Louvre. La course partira de Lille pour une arrivée au Louvre-Lens. Cette manifestation a été créée en 2006. Elle symbolise avant tout le rapprochement de deux territoires et permet de découvrir un riche patrimoine sous un angle original : le sport et la fête. En créant un lien de cohésion pérenne entre les deux bassins de population, la Route du Louvre fédère les communes du territoire, les habitants de la région, les associations autour d’un événement convivial. L’évènement est devenu très populaire dès la première édition (avec en moyenne 15 000 participants toute épreuve confondue). Cette année le départ du Marathon est prévu à 09h30 depuis le Boulevard Jean-Baptiste Lebas.

Les rues empruntées à Lille :

Boulevard Jean-Baptiste Lebas (départ) > boulevard Victor Hugo > place Barthélémy Dorez > rue du Faubourg des Postes > rue Paul Doumer

La Route du Louvre, c’est aussi :

– une course pédestre de 5km – 14 mai 2022 à 17h15 (bassin minier)

– un 10km – 15 mai 2022 à 9h (bassin minier)

– un semi-marathon – 15 mai 2022 à 9h15 (bassin minier)

Trails

– trail de 15km : Le Terril de Loos-en-Gohelle – 14 mai 2022 à 16h30 (bassin minier)

– trail de 9km : Fosse du 11/19 – 14 mai 2022 à 16h30 (bassin minier)

Randonnées

Les randonnées sont partie intégrante du succès populaire de la Route du Louvre depuis la première édition. Plusieurs randonnées sont prévus (parcours dévoilés prochainement).

Site internet de la Route du Louvre 2022

Source : Route du Louvre – Photos / images : DR / © Route du Louvre / © Zoom Sur Lille