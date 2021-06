La Patinoire Serge Charles de Wasquehal rouvre ses portes ce samedi 12 juin 2021

Samedi 12 juin 2021, réouverture de la Patinoire Serge Charles. L’unique piste de la Métropole Européenne de Lille va pouvoir accueillir à nouveau ses usagers. Les licenciés des deux clubs résidents : les Lions de Wasquehal Lille Métropole (Hockey sur glace) & l’Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole (Patinage artistique) vont pouvoir retrouver la glace après plusieurs mois sans pratique. Toute l’équipe de la Patinoire Serge Charles a hâte de retrouver son public.

Pour la réouverture du samedi 12 juin 2021, le public pourra participer à trois séances publiques.

– La première séance de 10h00 à 12h30 s’adresse aux enfants avec la location des kits équilibres qui sera offerte pour les moins de 12 ans et une animation peinture sur glace !

– La deuxième séance de 15h00 à 17h30 avec un quizz interactif sur l’écran géant : une première à la Patinoire !

– Enfin, c’est le retour des nocturnes avec une séance de 20h30 à 22h45 (adaptation par rapport au couvre-feu), avec une animation c’est toi le DJ (les patineurs pourront voter pour leur musique préférée durant la soirée).

Le Protocole Sanitaire

Au regard des nouvelles mesures sanitaires, la Patinoire Serge Charles a adapté et renforcé le protocole de nettoyage avec une désinfection systématique de tous les espaces, locaux et matériels de l’équipement utilisés par les patineurs. Les patins sont désinfectés après chaque passage. Des gels hydro-alcooliques sont mis à disposition des usagers dans les différents espaces. Le port du masque est obligatoire dès l’entrée de l’équipement et également sur la piste en séance publique.

Respect de la Distanciation Physique

La communication rappelant les consignes sanitaires (gestes barrières, mesures d’hygiène) a été mise en place sur tout le parcours usager et dans les espaces clés de l’équipement (dès l’extérieur, hall d’accueil, aire de glace, vestiaires, sanitaires … jusqu’à la sortie). Afin de garantir la distanciation physique et afin de faire respecter les consignes de sens de circulation entre les personnes, une signalétique spécifique claire et visible sera présente dans l’ensemble des espaces, ce qui permettra de guider les usagers et d’optimiser les flux. Le comportement « sans contact » est préconisé sur la piste.

Horaires

Horaires des séances publiques jusqu’au 30 juin 2021

(sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des mesures gouvernementales)

Lundi : Pas de séance

Mardi : 12h > 14h

Mercredi : 14h30 > 17h30

Jeudi : 12h > 14h / 14h15 > 16h15

Vendredi : 12h > 14h / 14h15 > 16h15 / 20h30 > 22h45

Samedi : 10h > 12h30 / 15h > 17h45 / 20h30 > 22h45

Dimanche : 15h00 > 18h00

Horaires des séances publiques sur la période estivale à partir du 06 juillet 2021

(sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des mesures gouvernementales)

Lundi : Pas de séance

Du mardi au vendredi : 14h30 > 17h30

Samedi : 15h > 18h / 21h > 23h30

Dimanche : Pas de séance

Tarifs

A partir de 1,80€, location de patins : 2,30€…

Réservation en ligne >>> cliquez ici !!!

Infos pratiques

Patinoire Serge Charles

13, rue du Molinel, Wasquehal

Réouverture de la Brasserie le 12 juin 2021

Site internet de la Patinoire Serge Charles

Source & image : DR – © Patinoire Serge Charles