La MEL lance MobiliMel.fr, une plateforme d’informations pour faciliter les mobilités des personnes en situation d’insertion socio-professionnelle

La Métropole Européenne de Lille (MEL) lance MobiliMel.fr, plateforme développée et gérée par l’association Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille, avec l’appui des acteurs de la mobilité, de l’emploi, de l’insertion et de la formation de la métropole. Ce nouvel outil, unique en France, est au service des personnes en situation d’insertion socio-professionnelle et qui rencontrent des difficultés de transport et de déplacement pour les aider à trouver la solution de mobilité la plus adaptée à leurs besoins.

Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille

« Avec la plateforme MobiliMEL la Métropole Européenne de Lille poursuit son engagement pour favoriser l’accès de tous à l’emploi. Permettre à l’ensemble des métropolitains de se déplacer en toute simplicité sur l’ensemble du territoire, quelles que soient leurs ressources, est une des ambitions de la métropole pour favoriser durablement leur employabilité. »

MobiliMel recense :

– les informations relatives à la mobilité sur le territoire métropolitain : bus, tramway, métro, train, vélo ou encore covoiturage.

– les aides existantes en matière de mobilité : achat d’un vélo, aide à l’obtention du permis de conduire, tarifs préférentiels pour les transports en commun…

– un service d’accompagnement à la demande : tous les contacts pour prendre rendez-vous avec un conseiller en mobilité afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour trouver la solution de mobilité la plus adaptée à ses besoins.

– des informations réservées aux professionnels de l’emploi pour les accompagner dans leurs stratégies d’aides à la mobilité auprès du public qu’ils soutiennent. Il suffit de demander un code d’accès « pro » pour y accéder.

Source et photo : DR – © MEL