La ligne de nuit N1 dessert 2 nouveaux arrêts

La ligne de nuit N1 dessert deux nouveaux arrêts depuis le jeudi 24 février 2022 : Gare Lille Europe et Caulier. L’objectif est notamment d’améliorer le maillage de la ligne sur le territoire métropolitain.

La ligne de nuit, pensée pour les métropolitains les plus noctambules, est proposée de 00h40 à 5h le jeudi et le vendredi soir, et de 01h40 à 6h le samedi soir. Avec un départ toutes les 30 minutes, elle permet aux usagers (notamment aux étudiants, qui représentent 90% de sa clientèle) de se déplacer toute la nuit jusqu’à la reprise du trafic métro le lendemain matin.

La ligne de nuit relie les arrêts Lille Porte de Douai à Villeneuve d’Ascq 4 Cantons Stade Pierre-Mauroy, en passant par Hellemmes, la gare Lille-Flandres et le centre-ville de Lille (Masséna, République Beaux-Arts) au cœur de la vie nocturne lilloise. Depuis le 24 février 2022, les arrêts Gare Lille Europe et Caulier viennent compléter ce parcours.

Pour profiter de ce service, les voyageurs doivent être munis d’un titre de transport ilévia (comme pour n’importe quelle ligne de jour). Seul différence : un accompagnateur est présent à bord de chaque bus afin de permettre à chacun de se déplacer sereinement. Les personnes voyageant seules peuvent également bénéficier de la descente à la demande. Pour cela, il suffit de se signaler auprès du conducteur de bus au minimum un arrêt avant l’arrêt souhaité, sous réserve que celui-ci puisse s’effectuer en toute sécurité.



Toutes les informations au sujet de la ligne de nuit, des horaires et des arrêts desservis par celle-ci sont à retrouver sur le site ilevia.fr.

Source & image : DR – © Ilévia