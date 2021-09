La ligne de nuit est de retour à partir du jeudi 09 septembre 2021

Dès le jeudi 09 septembre 2021, la ligne de nuit reprend du service les jeudis, vendredis et samedis soir.

Ce service, pensé pour les métropolitains les plus noctambules, est proposé de 00h40 à 5h00 le jeudi et le vendredi soir, et de 01h40 à 6h00 le samedi soir. Avec un départ toutes les 30 minutes, la ligne N1 permet aux usagers (notamment aux étudiants, qui représentent 90% de sa clientèle) de se déplacer toute la nuit jusqu’à la reprise du trafic métro le lendemain matin.

La ligne de nuit relie les arrêts Lille Porte de Douai à Villeneuve d’Ascq 4 Cantons Stade Pierre-Mauroy, en passant par Hellemmes, la gare Lille-Flandres et le centre-ville de Lille (Masséna, République Beaux-Arts) au cœur de la vie nocturne lilloise.

Pour profiter de ce service, les voyageurs doivent être munis d’un titre de transport ilévia. Ils peuvent bénéficier de la descente à la demande sur une partie du trajet, tandis qu’un accompagnateur est présent à bord de chaque bus afin de permettre à chacun de se déplacer sereinement.

