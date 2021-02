La Coupe du Monde Rugby 2023 se déroulera en France du 08 septembre au 28 octobre 2023

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 se déroulera du 08 septembre au 28 octobre 2023. Pour la première fois de l’histoire, toutes les équipes disposeront d’au moins 5 jours de repos entre chaque match. Cette décision d’un allongement d’une semaine du calendrier de la Coupe du Monde de Rugby intervient après que le Conseil d’administration de la Rugby World Cup, le Comité Exécutif de World Rugby, le Comité d’Organisation France 2023 et l’International Rugby Players se soient mis d’accord sur un ensemble de principes relatifs à la santé des joueurs conduisant à un calendrier des matches grandement amélioré qui sera annoncé le vendredi 26 février 2021.

Santé et compétitivité des joueurs

Avec l’ambition de créer le meilleur calendrier possible pour les joueurs, les supporters, les villes hôtes et le pays hôte, le Conseil d’administration de la Rugby World Cup et le Comité Exécutif de World Rugby ont adopté un ensemble de principes pour la 10ème Coupe du Monde de Rugby masculine après un bilan complet de la Coupe du Monde de Rugby 2019 qui a permis d’obtenir des résultats probants concernant la santé et la compétitivité des joueurs de l’ère moderne :

Toutes les équipes disposeront d’un minimum de cinq jours de repos pour tous les matches, de manière à optimiser la récupération et la préparation pendant le tournoi

La phase de poule sera prolongée d’une semaine pour tenir compte des jours de repos supplémentaires et débutera désormais le vendredi 08 septembre 2023, la finale ayant lieu le samedi 28 octobre 2023

La taille des groupes autorisés sera augmentée de deux joueurs, passant de 31 à 33 joueurs, ce qui facilitera la gestion de l’équipe

Les temps et fréquences de déplacements seront réduits au minimum pour les équipes

World Rugby s’engage à mettre en place les meilleures normes médicales et de santé des joueurs, en se concentrant sur la réduction de la charge à l’entrainement

Un coup de pouce

Le calendrier donnera un coup de pouce au pays hôte, qui bénéficiera ainsi d’une semaine supplémentaire pour accueillir les fans de rugby. Cela entraînera une hausse du tourisme, des dépenses et des retombées économiques ainsi qu’un coup de pouce pour les programmes d’héritage de la compétition.

Quelques chiffres sur la Coupe du Monde France 2023



48 matchs,

9 stades dont le Stade Pierre Mauroy,

au moins 4 matchs auront lieu au Stade Pierre Mauroy,

20 équipes,

33 joueurs par équipe,

10ème édition.

Source : Coupe du Monde de Rugby France 2023 – images : DR – © Coupe du Monde de Rugby France 2023 / © Zoom Sur Lille