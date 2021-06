Jouer aux jeux vidéos sur grand écran au Kinepolis de Lomme

Vendredi 04 juin 2021, Kinepolis Lomme a lancé son tout nouveau concept Kinepolis PLAY : la privatisation d’une salle de cinéma pour jouer à des jeux vidéo sur grand écran, entre amis, collègues… Soit une expérience de jeu inédite dans le confort des salles Kinepolis.

Qui n’a jamais rêvé de jouer à son jeu vidéo préféré sur un écran de cinéma et de partager ce moment exceptionnel avec ses proches ? À Kinepolis Lomme, c’est désormais possible !

Pour un événement spécial ou juste le plaisir de se retrouver entre amis, le cinéma met à la disposition des spectateurs une salle privatisée pour une durée de 2 h 20 (installation et branchement inclus), pour un montant forfaitaire de 199€ quel que soit le nombre de participants (jusqu’à 10 personnes). La réservation s’effectue jusqu’à 8 semaines à l’avance exclusivement en ligne (sur kinepolis fr/KinepolisPlay). Les joueurs apportent leur propre console (consoles acceptées : PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series), leurs manettes sans fil, leurs jeux vidéo préférés et place à une expérience de jeu hors du commun.

Les premiers joueurs sont repartis conquis et impressionnés par l’expérience immersive sur grand écran. Un lancement réussi et de belles perspectives à venir.

Anne-Sophie Le Guiader, Directrice des Ventes Kinepolis France

« « Avec Kinepolis PLAY, nous sommes ravis de répondre favorablement à l’envie de nos spectateurs de vivre une expérience de jeu vidéo inédite sur grand écran. Satisfaire nos spectateurs en diversifiant notre offre est notre priorité Nous avons hâte d’accueillir les premiers joueurs en salle ».

Les mesures sanitaires en vigueur restent bien évidemment valables durant ces sessions privées : le port du masque est obligatoire dès 11 ans (et fortement conseillé à partir de 6 ans) pendant toute la durée de l’expérience et les règles de distanciation doivent être respectées.

Une expérience immersive incroyable à vivre uniquement au Kinepolis de Lomme !



Site internet de Kinepolis Lomme

Source et Image : DR – © Kinepolis