John Doe Escape Game rouvre ses portes à partir du 09 juin 2021

Après 8 mois de fermeture, les loisirs indoors ont enfin l’autorisation de rouvrir leurs portes le mercredi 09 juin 2021 pour la plus grande joie du public et des acteurs du secteur.



L’Escape Game John Doe vous accueillera avec une jauge de à 50% de sa capacité. John Doe revient grandi de cette expérience avec une volonté d’innover et de se diversifier. Escape Game à domicile, escape game outdoor, nouvelle salle, nouveaux produits : les 2 ans à venir promettent d’être riche en projets !

John Doe est donc de retour, avec une équipe plus forte et passionnée que jamais. Une centaine de personnes en France qui ont à cœur de vous transmettre cette belle énergie !

En prime, John Doe fait gagner une PS5 à l’un de ses visiteurs pour fêter sa réouverture !

Mesures sanitaires :

– gel hydroalcoolique à disposition,

– fléchage,

– réservation sur internet.

Infos pratiques

John Doe Lille

6-8, rue des Jardins

Site internet John Doe Lille

Source et image : DR – © John Doe