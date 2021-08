John Doe Escape Game propose une nouvelle mission dans les rues de Lille

John Doe Escape Game vous propose de partir pour une promenade épique dans les rues de la ville de Lille afin de vous initier à l’Escape Game outdoor tout en découvrant son patrimoine secret et insolite ! Jouez quand vous voulez, promenez-vous dans les rues de Lille, résolvez des énigmes et découvrez les points d’intérêts insolites en réussissant diverses missions !

L’Agence Eclipse prépare un mauvais coup : à vous de les arrêter. Votre smartphone à la main, en équipe, partez dans les rues de Lille et suivez les indications de votre agent de liaison. Étape après étape, résolvez les énigmes ou les défis qui se trouvent sur votre route afin de réussir votre mission et d’en apprendre plus sur la capitale des Flandres.

Infos pratiques

Point de départ et d’arrivée : Gare Lille Flandres

Étendue du parcours : Quai du Wault, Citadelle, Vieux Lille et Grand’Place

Durée : 2h30

Tarif : 14,90€ / équipe de 4 personnes

Source et image : DR – © John Doe