[Jeux Olympiques de Paris 2024] 76 rencontres hommes et femmes confondus se dérouleront au Stade Pierre Mauroy

Après le succès des Championnats du monde masculin en 2017, le Handball sera de retour dans la Métropole Européenne de Lille et au Stade Pierre-Mauroy en juillet 2024 ! Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. Les tournois de Handball Olympiques féminin et masculin se dérouleront, eux, du 27 juillet au 11 août 2024 (dates à confirmer). Au total, ce sont 76 rencontres hommes et femmes confondus qui se dérouleront au Stade Pierre-Mauroy.

En étant désigné « collectivité hôte d’un tournoi olympique de sport indoor », la MEL s’engage à respecter un cahier des charges précis. Parmi les objectifs fixés par Paris 2024 : organiser une compétition du plus haut standard international, célébrer les jeux avec le plus grand nombre en faisant de cet événement une grande fête populaire et un spectacle attractif pour tous, laisser sur le territoire un héritage durable qui devra notamment contribuer au développement du sport, ou encore favoriser la mise en place de partenariats durables et maîtriser les impacts environnementaux. Un challenge à la portée de la MEL qui a fait de l’accueil des événements sportifs internationaux une de ses marques de fabrique ces dernières années, à l’image de l’accueil de l’Euro de football en 2016.

Pour cela, un vaste programme d’accompagnement sera mis en œuvre par la MEL incluant un site de célébration (zone officielle de spectateurs) pour la mise en place d’animations et la diffusion des épreuves sur écran géant, mais aussi des plans de communication, de transports, et d’accueil des athlètes, officiels et supporters.

Labellisée « Terre de Jeux 2024 » en décembre 2019, la MEL poursuit la mobilisation de son territoire en faveur des « Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ».

Source : MEL / image : DR – © Paris 2024