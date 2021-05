Jeudi 10 juin 2021, Séries Mania organise une avant-première gratuite de la série « Mixte »

Le jeudi 10 juin 2021 à 19h30, Séries Mania organise une avant-première gratuite des 3 premiers épisodes de la série « Mixte » à l’UGC Ciné Cité Lille.



Séries Mania est très heureux de pouvoir enfin reprendre son programme d’avant-premières labellisées en vous proposant de découvrir la toute nouvelle création Amazon Original française, une plongée dans la France des 60s et les prémisses des futurs combats pour l’égalité homme/femme.

Avant-première gratuite et en présence des interprètes Maud Wyler et Nina Meurisse, de la créatrice Marie Roussin et des producteurs Edouard de Lachomette, Caroline Solanillas et Laurent Ceccaldi.

Mixte sera disponible sur Amazon Prime à partir du 14 juin 2021.

Réservation sur le site de Séries Mania >>> cliquez ici !!!

Mixte

En septembre 1963, le Lycée Voltaire devient mixte et accueille des filles pour la première fois de son histoire : c’est le début d’une nouvelle ère. Elles sont 11 au total pour une centaine de garçons : une vraie révolution.

En situant l’action dans un lycée – le lieu de l’ébullition hormonale par excellence ! – Mixte apporte un éclairage différent sur des thématiques très actuelles. Adultes et adolescents vont se chercher, parfois se trouver et apprendre à vivre ensemble dans le quotidien de ce lycée à l’aube de mai 68.