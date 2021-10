[Idée sortie] Trott’Aventure vous propose des balades dans la forêt de Phalempin en trottinettes tout-terrain 100% électrique

Durant ces vacances de Toussaint, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir Trott’Aventure. Profitez des derniers rayons de soleil avant que la nuit ne tombe pour faire un tour de trottinette électrique. Trott’Aventure est ouvert jusqu’au 07 novembre 2021 avant la trêve hivernale.

Prendre un bain de nature à 20 minutes de la Métropole Lilloise, au cœur de la forêt de Phalempin, pour simplement se ressourcer et vivre une aventure hors du commun. Trott’Aventure vous embarque sur ses trottinettes tout-terrain 100% électrique pour une balade guidée de 1h à 2h vous permettant de redécouvrir la forêt de façon sensationnelle et sportive. C’est un nouveau moyen de transport écologique et silencieux qui permet de vivre une aventure sur chaque parcours, sensations garanties !

Entre amis ou en famille, les circuits s’adaptent au niveau de tous pour favoriser les moments de partage et de convivialité.

Trott’Aventure

Après avoir développé ces 4 dernières années l’activité au Touquet, sur la Côte d’Opale, Trott’Aventure débarque dans la Métropole Lilloise et s’est installé chez Chlorofil, le parcours accrobranche, au cœur de la forêt de Phalempin. À 20 minutes des agglomérations de Lille, Douai et Lens, tout le monde va pouvoir découvrir une nouvelle activité de plein air à la fois écologique et sensationnelle.

Plus aucun chemin ou sentier ne pourra vous résister au guidon de l’une des trottinettes tout-terrain 100% électrique. Passe partout, c’est le nouveau moyen de transport écologique et silencieux pour pouvoir découvrir tous les recoins cachés de la forêt. Appréciez d’être en totale immersion avec la nature et lâchez prise du brouhaha quotidien.

Tous les jours, d’avril à octobre, venez profiter de deux balades, Découverte & Sportive, accompagnés par un guide passionné qui s’adapte aux niveaux de tous. Évadez-vous, le temps d’une ou deux heures pour simplement vivre une expérience en pleine nature.

Également, idyllique pour des séminaires ou encore pour l’organisation de Team Event, la Trott’Aventure est l’activité qui surprend et offre une véritable pause verte pour tous.

Infos pratiques

Trott’Aventure

2, rue du Général de Gaulle – La Neuville

Tarif :

– balade découverte : 35€ / personne

– balade sportive : 45€ / personne

Site internet de Trott’Aventure

Mail : trott.aventure.lille@gmail.com

Téléphone : 06 37 42 18 83

Source & photos : © Trott’Aventure