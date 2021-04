[Idée sortie confinement] Tradi’Balade propose des visites de Lille en 2 CV !

Vous êtes en vacances à Lille ? Vous cherchez une idée de sortie insolite ?

Tradi’Balade et ses « deudeuches » vous attendent du lundi au dimanche même durant ce confinement en plein air !



Tradi’Balade

Depuis 2010, Tradi’Balade propose des visites de Lille… en 2CV. Ces visites sont animées par des chauffeurs-guides, qui retracent l’histoire de la ville à travers des anecdotes culturelles et humoristiques. A la fois sympathiques, culturelles et ludiques, les visites en 2CV permettent de vivre et de partager une expérience inoubliable dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une visite de Lille au cours de laquelle les participants découvriront toutes les anecdotes des monuments et rues incontournables de Lille, l’histoire et l’architecture de la ville.



Tradi’Balade

Prix (2021) : A partir de 19€ / personne

Location de 2CV : 159€ / la journée

Informations & réservation au 03 20 51 10 29 ou sur le site de Tradi’Balade

Source & photos : DR / © Tradi’Balade