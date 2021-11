Halloween 2021 à Pairi Daiza

Jusqu’au 07 novembre 2021, le Jardin des Mondes Pairi Daiza à Brugelette (à 1h de Lille) vous ouvre ses portes à l’occasion d’Halloween ! Une occasion de découvrir ou redécouvrir ce formidable parc animalier en mode festif !



Halloween à Pairi daiza

Halloween en déco

De nombreuses décorations se cachent dans Pairi Daiza ! Bouh !!!



Le Train de Pairi Daiza

Le Train à Vapeur vous fait découvrir le parc d’une autre façon ! Pour plus d’authenticité, des véritables locomotives à vapeur tractent les différentes voitures !

Les Animations Familiales de Pairi Daiza

En arpentant les allées du parc, vous croiserez peut-être les 3 Jeanne ainsi que Freya et Furio…

…les animations à Pairi Daiza, c’est aussi des mappings, des concerts dans le Dôme (dans une décoration d’Halloween : épouvantails, portraits d’animaux, citrouilles en tout genre…)

Enrichissements

Les animaux ont aussi leurs enrichissements Halloween comme ici avec la citrouille des Pandas Roux !

Couleurs d’Automne à Pairi Daiza

Les belles couleurs de l’automne s’invitent dans le Jardin des Mondes !



Pairi Daiza et ses animaux

N’oublions pas que Pairi Daiza héberge plus de 7 000 animaux ! L’occasion de voir ou revoir les pandas roux, les tigres blancs, les ratons laveurs, les ours noirs, les pandas géants, les loups, les gorilles, les hippopotames, les éléphants, les lions, les lémuriens, les orangs-outans, les otaries de Steller, les rennes… Découvrez également la Grotte aux Manchots de 850m² (unique au Monde)…

Nos 140 photos

Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Horaires d’ouverture Halloween : 10h à 21h30 jusqu’au 07 novembre 2021

Tarifs Halloween 2021 : individuel à partir de 29€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture).

Réservation >>> cliquez ici !!!

Programme Complet sur le site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza – Photos : © Zoom Sur Lille