Grève ilévia ce mercredi 02 février 2022

Ce mercredi 02 février 2022, en raison d’un mouvement social, l’offre de transport sur le réseau ilévia sera fortement perturbée.

Métro

Les deux lignes de métro circuleront.

Le matin, la fréquence du métro sera réduite sur les deux lignes avec une rame toutes les 2min30 sur la ligne 1 et toutes les 3 minutes sur la ligne 2. Le trafic reprendra normalement l’après-midi et jusqu’en fin de service.

Tramway

L’offre tramway sera équivalente à l’offre « dimanche et jours fériés » avec une amplitude horaire modifiée et une fréquence d’un tram toutes les 15 minutes sur le tronc commun et toutes les 30 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing

Bus

Des perturbations sont à prévoir sur les lignes 10, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 51; les Lianes L1, L2, L3, L4, L7, L8; les Citadines CITT, CIT5; les corolles CO1, CO2, CO3 et la Navette du Vieux Lille du réseau avec des fréquences modifiées et des amplitudes réduites.

Les lignes 30, 35, 36, les Citadines CITL, C10, C11, C12, la MWR et la Z6 ne circuleront pas.

Les lignes du réseau périurbain circuleront quant à elles normalement.

Pour connaître en détails les prévisions de trafic, consultez l’ensemble des outils d’information en temps réel sur le site ilevia.fr et l’application ilévia (Google Play & App Store).

Source & photo : DR – © Zoom Sur Lille