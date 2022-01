Grandes Dates 2022

Zoom Sur Lille vous propose quelques grandes dates pour cette année 2022.

(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Salon du lycéen et de l’étudiant

13 janvier 2022 > 15 janvier 2022 – Lille

Rencontrez des professionnels de l’orientation, échangez avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations, assistez aux conférences de l’Étudiant et posez toutes vos questions. Inscription gratuite mais obligatoire

Festival Lillarious – Nouveauté 2022

01 février 2022 > 05 février 2022 – Lille

Galas d’humoristes, débats, conférences et formations rythmeront ce festival haut en couleur qui se tiendra au cœur de lieux lillois incontournables comme le Nouveau Siècle, la Comédie de Lille ou le Spotlight, et des hauts lieux de l’innovation comme Euratechnologies.



Kids Parc

10 février > 16 février 2022 – Lille Grand Palais

Kids Parc, le parc de loisirs éphémère revient à Lille Grand Palais pour sa 10ème édition pour le plus grand bonheur des plus petits comme des grands ! Structures gonflables, spectacles, jeux, animations et de nombreuses surprises seront au programme.

L’International Lille Tattoo Convention

25 février 2022 au 27 février 2022 – Lille Grand Palais

Du tatouage traditionnel dit « à l’ancienne » jusqu’aux styles avant-gardistes et actuels, tous les styles sont représentés. L’occasion de laisser les plus grands spécialistes du tatouage sublimer votre peau… ou de simplement venir découvrir cet univers, les concerts et les nombreuses animations, en famille ou entre amis.

Cirque Arlette Gruss – Nouveau Spectacle

05 mars 2022 > 20 mars 2022 – Champ de Mars

Le Cirque Arlette Gruss propose durant plus de 2h une quinzaine de numéros (chevaux, clown, sangles aériennes…). Les 05 & 11 mars 2022, le Cirque Arlette Gruss propose également des dîners-spectacles.



Le Chti – le City Guide du Grand Lille

mars 2022 > mars 2022 – Métropole lilloise

Distribution du guide des bons plans de la métropole lilloise dans différents lieux de la métropole lilloise.

Lille Art Up !

10 mars 2022 > 13 mars 2022 – Lille Grand Palais

Avec chaque année plus de 100 galeries françaises et internationales et 750 artistes présentés, Lille Art Up!, la foire d’art contemporain de Lille revient pour sa 14e édition sous la thématique « Transparence et lumière ».

Festival Séries Mania

18 mars 2022 > 25 mars 2022 – Lille

Le Festival International – Series Mania Lille Hauts-de-France est de retour ! Il réunira les meilleurs acteurs, auteurs et producteurs de séries télé.

Semi-Marathon de Lille – Nouveauté 2022

20 mars 2022 – Lille

Le Semi-Marathon de Lille fait son Grand Retour dans le Centre-ville ! Le parcours en plein centre-ville empruntera les plus belles artères de la ville, le Boulevard de la Liberté, le Boulevard Vauban ou encore Louis XIV qui feront du Semi-Marathon de Lille l’un des plus rapides du monde ! Tout comme les 5 et 10km qui permettront d’exploser des records.

PLAY IN CHALLENGER

21 mars 2022 > 27 mars 2022 – Tennis Club Lillois Lille Métropole

Le Tennis Club Lillois Lille Métropole organise son traditionnel Open International, premier tournoi masculin au nord de Paris.

Video Mapping Festival

mars 2022 ou avril 2022 – Lille

Afin de se consacrer pleinement à cette discipline en plein développement, le Festival a pour ambition de présenter le mapping vidéo sous toutes ses formes (mapping monumental, sur objet, jeu vidéo, immersif, interactif…)…

Foires aux Manèges de Printemps

avril 2022 > mai 2022 – Champ de Mars

La Foire aux Manèges de Printemps propose environ 50 attractions pour petits et grands.

Marché aux Fleurs

mai 2022 – Grand’Place

Une quinzaine d’horticulteurs et pépiniéristes de la région exposent et vendent sur la Grand Place.

La Louche d’Or : festival international de la soupe

01 mai 2022 – Place de la Nouvelle Aventure

Le tour du monde de soupes dans le quartier de Wazemmes, en présence de centaines d’artistes qui créent un véritable bouillon de culture débordant des rues !

lille3000 – Utopia – Nouveauté 2022

14 mai 2022 > 02 octobre 2022 – Lille & Métropole Européenne de Lille

Cette nouvelle édition proposée par lille3000 sera consacrée à la Nature et au rapport de l’Homme à son environnement. Expositions, métamorphoses urbaines, projets participatifs, conférences mais aussi, une des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps, des randonnées pédestres qui permettront au public de découvrir des propositions artistiques dans des lieux, souvent méconnus de Lille et de la région.

Nuit Européenne des Musées

21 mai 2022 – Lille

Les musées lillois vous ouvrent leurs portes gratuitement une partie de la nuit. Découvrez ou redécouvrez les collections des musées lillois la nuit tombée…

Route du Louvre

15 mai 2022 à 9h – Départ au cœur de Lille

Départ de Lille du Marathon reliant Lille à Lens.

Randonnée Cycliste Lille > Hardelot

22 mai 2022 – Boulevard des Cités Unies / Devant Lille Grand Palais

Départ entre 6h et 7h45 devant Lille Grand Palais. Cette année, le parcours sera de 161 km.

Festival Wazemmes l’Accordéon

mai 2022 > juin 2022 – Quartier de Wazemmes

Ce festival de musiques actuelles est un événement festif et de rassemblement inter-générationnel. Un rendez-vous accordéonesques, de (re)découvertes chromatiques et de spectacles diatoniques.

Concert de Ninho – Jefe Tour – Nouveauté 2022

04 juin 2022 – Stade Pierre Mauroy

Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streamings et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses !

Lille piano(s) festival

10 Juin 2022 > 12 juin 2022 – Orchestre Nationale de Lille (et autres lieux de la ville)

3 jours exceptionnels de piano, sous la direction de chefs invités.

Concerts de Stromae – Multitude Tour – Nouveauté 2022

10 juin 2022 > 11 juin 2022 – Stade Pierre Mauroy

Après 7 ans d’absence Stromae signe enfin son grand retour ! Alchimiste inné des contraires, il a trouvé la formule magique, s’autorisant à mixer pop, rap, cumbia, afro-beat et autres musiques traditionnelles. Ce passionné s’est découvert un nouveau rythme, celui d’un ouvrier qui retrouve son chantier de prédilection pour un troisième album : « Multitude »

Fête de la Musique

21 juin 2022 – Lille

Tous les musiciens amateurs lillois sont invités à jouer aux quatre coins de la ville ! Parallèlement, les établissements culturels lillois organisent des événements et des concerts.

Concert de Vitaa & Slimane – VersuS Tour – Nouveauté 2022

25 juin 2022 – Stade Pierre Mauroy

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant !

Festival Lille Clef de Soleil

juin 2022 > août 2022 – Lille

Chaque jeudi à 18h30, un concert de musique classique, par des artistes de renommée internationale. La programmation mêle les grandes œuvres du répertoire à des créations contemporaines.

Concerts d’Indochine – Central Tour – Nouveauté 2022

02 juillet 2022 > 03 juillet 2022 – Stade Pierre Mauroy

Indochine sera de retour sur scène en 2022 avec le Central Tour et proposera un spectacle hors normes produit exclusivement dans 5 des plus grands stades de France.

Tour de France – Nouveauté 2022

06 juillet 2022 – Lille & Métropole Européenne de Lille

La 5ème étape du Tour de France s’élancera de Lille le mercredi 06 juillet 2022 à 13h45 (11h45 pour la caravane) !

Voyage, Voyages à Lille

juillet 2022 > août 2022 – Tous les quartiers de Lille

Une programmation ludique, dépaysante et solidaire dans les domaines de la culture, du sport, de la nature, de la découverte du patrimoine et des richesses du territoire. Elle s’adresse à toutes et tous, des enfants aux séniors, en famille ou seul.

Fête Nationale

14 Juillet 2022 – Lille

Lille commémore la prise de la Bastille ! La ville pavoisée est le théâtre d’un défilé militaire le matin et d’un superbe spectacle pyrotechnique (à 23h sur le Champ de Mars).

Foire aux Manèges

27 août 2022 > 25 septembre 2022 – Champ de Mars

Avec plus de 180 attractions, la Foire aux Manèges de Lille se place au tout premier rang des fêtes foraines de France. Avis aux amateurs de sensations fortes, de foule, de barbe à papa et de pommes d’amour !

Braderie de Lille – A confirmer

03 septembre 2022 > 04 septembre 2022

Du samedi au dimanche : 2 jours pour tout vendre et tout acheter sur le plus grand marché aux puces d’Europe. 80 km d’étals, 8 000 vendeurs et 1 à 2 millions de visiteurs ! Sans oublier la dégustation de moules frites, qui donne lieu chaque année à un concours entre restaurants du plus haut tas de coquilles vides. Tout un spectacle !

Journées Européennes du Patrimoine

17 septembre 2022 > 18 septembre 2022 – Lille

De nombreux lieux lillois sont ouverts aux publics.

Festival International du Court Métrage

septembre 2022 > septembre 2022 – Lille

Compétitions internationales (animation, fiction, expérimental, film très court).

Festival CineComedies – 5ème édition

septembre 2022 > octobre 2022 – Lille

Ce festival international est entièrement dédié à la comédie au cinéma, sous toutes ses formes. Un événement populaire et cinéphile, favorisant le dialogue et les rencontres.

La Grande Fête Lilloise du Cirque

22 octobre 2022 > 20 novembre 2022 – Champ de Mars

Durant plus de 2h, le spectacle familial de la Grande Fête Lilloise du Cirque vous fera frissonner, rire et vibrer grâce aux nombreux artistes venus du monde entier.

Fête de l’anim’

novembre 2022 > novembre 2022 – Lille

Plongez au cœur du cinéma d’animation autour de nombreuses projections, masterclass, rencontres, avant-premières, soirées festives, activités ludiques et pédagogiques…

Le Perno Festival

novembre 2022 > novembre 2021 – Lille

Depuis 28 ans, « Le Père Noël est-il un Rocker? » est une association qui organise chaque année Le Perno Festival, un festival de musique solidaire qui se résume par l’équation : 1 place de concert = 1 jouet offert = 1 enfant heureux.

Fêtes de Fin d’Année

novembre 2022 > janvier 2023 – Place Rihour – Grand’Place – Place du Théâtre

En plein cœur de l’hiver, Lille étincelle et rayonne de joie de vivre ! D’un coup de baguette magique, la ville revêt ses habits de fête pour vous accueillir dans une ambiance féerique. Les chalets du Village de Noël regorgent d’idées cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs, tandis que la Grande Roue tourne majestueusement au milieu d’un somptueux décor et offre une vue incroyable sur la ville.

@ Kim Simonsson