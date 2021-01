Grandes Dates 2021

Zoom Sur Lille vous propose quelques grandes dates pour cette année 2021.

(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Cirque Arlette Gruss

11 mars 2021 > 21 mars 2021 – Champ de Mars

Le Cirque Arlette Gruss propose durant plus de 2h une quinzaine de numéros (animaux, clown, roue infernale…).

PLAY IN CHALLENGER

22 mars 2021 > 28 mars 2021 – Tennis Club Lillois Lille Métropole

Le Tennis Club Lillois Lille Métropole organise son traditionnel Open International, premier tournoi masculin au nord de Paris.

Video MAPPING festival

02 avril 2021 – Lille

Le Video Mapping Festival vous propose un nouveau parcours mapping, qui vous fera arpenter la ville de Lille à la découverte d’une vingtaine de mapping !

Exposition Colors

09 avril 2021 au 12 septembre 2021 – TriPostal

Une exposition qui met en lumière l’utilisation nouvelle et audacieuse de la couleur, perçue comme un trait d’union entre le passé et le présent.

Exposition Young colors

09 avril 2021 au 12 septembre 2021 – Gare Saint Sauveur

Le Printemps à Saint Sauveur est de retour avec l’exposition Young Colors. Retrouvez également une série de week-ends pour toute la famille en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la métropole lilloise…

Kids Parc

26 avril 2021 au 02 mai 2021 – Lille Grand Palais

Kids Parc, le parc de loisirs éphémère revient à Lille Grand Palais pour sa 10ème édition pour le plus grand bonheur des plus petits comme des grands ! Structures gonflables, spectacles, jeux, animations et de nombreuses surprises seront au programme.

Foires aux Manèges de Printemps

avril/mai 2021 – Champ de Mars

La Foire aux Manèges de Printemps propose environ 50 attractions pour petits et grands.

Marché aux Fleurs

mai 2021 – Grand’Place

Une quinzaine d’horticulteurs et pépiniéristes de la région exposent et vendent sur la Grand Place.

La Louche d’Or : festival international de la soupe

01 mai 2021 – Place de la Nouvelle Aventure

Le tour du monde de soupes dans le quartier de Wazemmes, en présence de centaines d’artistes qui créent un véritable bouillon de culture débordant des rues !

L’International Lille Tattoo Convention

07 mai 2021 au 09 mai 2021 – Lille Grand Palais

Du tatouage traditionnel dit « à l’ancienne » jusqu’aux styles avant-gardistes et actuels, tous les styles sont représentés. L’occasion de laisser les plus grands spécialistes du tatouage sublimer votre peau… ou de simplement venir découvrir cet univers, les concerts et les nombreuses animations, en famille ou entre amis.

Route du Louvre

09 mai 2021 – Départ au cœur de Lille

Départ de Lille du Marathon reliant Lille à Lens.

Nuit des Musées

15 mai 2021 – Lille

Les musées lillois vous ouvrent leurs portes gratuitement une partie de la nuit. Découvrez ou redécouvrez les collections des musées lillois la nuit tombée…

Le Chti – le City Guide du Grand Lille

15 mai 2021 au 16 mai 2021 – Place de la République

Distribution du guide des bons plans de la métropole lilloise. Profitant de tout l’espace que lui offre la Place de la République à Lille pour construire un véritable village, le Chti sera distribué à 175 000 exemplaires et accompagné de son petit frère Chtite Canaille, le guide pour les 0 à 12 ans.

Lille Auto Héritage

28 mai 2021 au 30 mai 2021 – Lille Grand Palais

Lille Auto Héritage est le nouvel événement des passionnés, amateurs et collectionneurs de voitures anciennes. Au programme de la 1ère édition : l’exposition inédite « Les routes mythiques du Nord », le showroom de belles voitures, la bourse aux échanges de pièces détachées, des conférences… Venez vivre l’automobile de collection passionnément !

Randonnée Cycliste Lille > Hardelot

23 mai 2021- Boulevard des Cités Unies /Devant Lille Grand Palais

Départ entre 7h et 8h devant Lille Grand Palais. Cette année, le parcours sera de 159 km.

Festival Séries Mania

28 mai 2021 > 05 juin 2021 – Lille

Le Festival International – Series Mania Lille Hauts-de-France est de retour ! Il réunira les meilleurs acteurs, auteurs et producteurs de séries télé.

Festival Wazemmes l’Accordéon

mai 2021 > juin 2021- Quartier de Wazemmes

Ce festival de musiques actuelles est un événement festif et de rassemblement inter-générationnel. Un rendez-vous accordéonesques, de (re)découvertes chromatiques et de spectacles diatoniques.

Spectacle Corteo du Cirque du Soleil

10 juin 2021 > 13 juin 2021 – Zénith de Lille

Corteo qui signifie « cortège » en italien est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre.

Lille piano(s) festival

18 Juin 2021 > 21 juin 2021- Orchestre Nationale de Lille (et autres lieux de la ville)

3 jours exceptionnels de piano, sous la direction de chefs invités.

Demi-Finales du Top 14

18 juin 2021 > 19 juin 2021 – Stade Pierre Mauroy

Les 4 meilleures équipes de rugby professionnel à XV de l’Hexagone se retrouveront au Stade Pierre Mauroy pour gagner le droit de se disputer le titre de champion de France 2021.

Fête de la Musique

21 juin 2021- Lille

Tous les musiciens amateurs lillois sont invités à jouer aux quatre coins de la ville ! Parallèlement, les établissements culturels lillois organisent des événements et des concerts.

Lille Art Up !

24 juin 2021 > 27 juin 2021 – Lille Grand Palais

L’art textile dans tous ses états : tisser, tresser, piquer, froncer, entrelacer… les artistes d’aujourd’hui réinterprètent des techniques ancestrales qui irriguent des disciplines aussi variées que la sculpture, la peinture, la vidéo… Avec chaque année plus de 100 galeries françaises et internationales et 750 artistes présentés, la Foire d’Art Contemporain de Lille est désormais un événement incontournable.

Festival Lille Clef de Soleil

juin 2021 > août 2021 – Lille

Chaque jeudi à 18h30, un concert de musique classique, par des artistes de renommée internationale. La programmation mêle les grandes œuvres du répertoire à des créations contemporaines.

Concerts d’Indochine

03 juillet 2021 > 04 juillet 2021 – Stade Pierre Mauroy

Indochine sera de retour sur scène en 2021 avec le Central Tour et proposera un spectacle hors normes produit exclusivement dans 5 des plus grands stades de France.

Lille Plage

juillet 2021 > août 2021 – Porte des Postes

Une plage de sable, des cabines de plage, des bassins de baignade… sont installés juste à côté du rond-point de Porte des Postes. Des animations y sont proposées tels que du cinéma en plein air, des concerts, des jeux, du fitness…

Fête Nationale

14 Juillet 2021 – Lille

Lille commémore la prise de la Bastille ! La ville pavoisée est le théâtre d’un défilé militaire le matin et d’un superbe spectacle pyrotechnique (à 23h sur le Champ de Mars).

Foire aux Manèges

août 2021 > septembre 2021 – Champ de Mars

Avec plus de 180 attractions, la Foire aux Manèges de Lille se place au tout premier rang des fêtes foraines de France. Avis aux amateurs de sensations fortes, de foule, de barbe à papa et de pommes d’amour !

Braderie de Lille

04 septembre 2021 > 05 septembre 2021

Du samedi au dimanche : 2 jours pour tout vendre et tout acheter sur le plus grand marché aux puces d’Europe. 80 km d’étals, 8 000 vendeurs et 1 à 2 millions de visiteurs ! Sans oublier la dégustation de moules frites, qui donne lieu chaque année à un concours entre restaurants du plus haut tas de coquilles vides. Tout un spectacle !

Geek Days Lille

04 septembre 2021 > 05 septembre 2021 – Lille Grand Palais

Le rendez-vous lillois dédié aux jeux-vidéo – manga – cosplay – comics & Science fiction ! Au programme : invités, dédicaces, LAN, concours cosplay, expositions, retrogaming…

Journées du Patrimoine

18 septembre 2021 > 19 septembre 2021 – Lille

De nombreux lieux lillois sont ouverts aux publics.

Festival International du Court Métrage

septembre 2021 – Lille

Compétitions internationales (animation, fiction, expérimental, film très court).

Festival Cinecomedies – 4ème édition

29 septembre 2021 > 03 octobre 2021 – Lille

Ce festival international est entièrement dédié à la comédie au cinéma, sous toutes ses formes. Un événement populaire et cinéphile, favorisant le dialogue et les rencontres.

La Grande Fête Lilloise du Cirque

octobre 2021 > novembre 2021 – Champ de Mars

Durant 2h20, le spectacle familial de la Grande Fête Lilloise du Cirque vous fera frissonner, rire et vibrer grâce aux nombreux artistes venus du monde entier.

Le Perno Festival

Novembre 2021 – Lille

Depuis 2 ans, « Le Père Noël est-il un Rocker? » est une association qui organise chaque année Le Perno Festival, un festival de musique solidaire qui se résume par l’équation : 1 place de concert = 1 jouet offert = 1 enfant heureux.

Fêtes de Fin d’Année

novembre 2021 > janvier 2022 – Place Rihour – Grand’Place – Place du Théâtre

En plein cœur de l’hiver, Lille étincelle et rayonne de joie de vivre ! D’un coup de baguette magique, la ville revêt ses habits de fête pour vous accueillir dans une ambiance féerique. Les chalets du Village de Noël regorgent d’idées cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs, tandis que la Grande Roue tourne majestueusement au milieu d’un somptueux décor et offre une vue incroyable sur la ville.

Photos : © Zoom Sur Lille