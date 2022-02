Gagnez vos places pour le spectacle du dimanche 06 mars 2022 du Cirque Arlette Gruss « Excentrik »

Zoom Sur Lille et Le Cirque Arlette Gruss vous offrent vos places pour le spectacle « Excentrik » au Champ de Mars de Lille le dimanche 06 mars 2022 à 10h !

Du 05 mars au 20 mars 2022, le Cirque Arlette Gruss plantera son chapiteau sur le Champ de Mars de Lille pour le plus grand plaisir de tous. Devenue une référence dans le paysage du cirque européen, la marque Arlette Gruss se distingue grâce à un concept innovant : faire de chaque spectacle une histoire. Ainsi, la sélection des numéros s’effectue sur des critères de technicité, d’esthétique mais aussi de cohérence avec le thème choisi par Gilbert Gruss. L’aspect technique est également primordial dans cette quête permanente de l’originalité. Lumières, costumes, musiques, tout est pensé dans un seul et unique but : emmener petits et grands dans des voyages toujours plus surprenants ! Cette année, découvrez le nouveau spectacle du Cirque Arlette Gruss intitulé « Excentrik ». A noter que le Cirque Arlette Gruss propose également une formule « Dîner Spectacle » le samedi 05 mars 2022 à 19h30 & le vendredi 11 mars 2022 à 19h30 !

Bande Annonce du Spectacle Excentrik

Sur fond de numéros absolument inédits et parfois même révolutionnaires, la nouvelle génération dorée « Made in Arlette Gruss » actionne la machine à réinventer le cirque pour un voyage de 2h exquis et inoubliable.

Parce que le Cirque Arlette Gruss ne fait rien comme les autres, révélons enfin au cirque son côté Excentrik !

Infos Pratiques

Prix des places :

– de 15€ à 46€

– gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (par mesure de sécurité, ils devront être gardés sur les genoux)

Personnes à mobilité réduite : pour bénéficier des places accessibles aux fauteuils roulant, il est impératif d’effectuer votre réservation à la billetterie ou par téléphone au 0812 106 406 (10h à 19h).

Renseignements & réservations : reservations@cirque-gruss.com ou 0812 106 406.

Le Cirque Arlette Gruss propose également des Offres VIP >>> plus d’infos sur le site du Cirque Arlette Gruss

Site internet du Cirque Arlette Gruss

Facebook et Twitter du Cirque Arlette Gruss (coulisses, articles de presse, photos, vidéos…)

Jeu-Concours Zoom Sur Lille

10 x 2 places à gagner pour le spectacle « Excentrik » du Cirque Arlette Gruss au Champ de Mars de Lille le dimanche 06 mars 2022 à 10h !

Pour jouer : complétez le formulaire de participation ci-dessous.

Après tirage au sort, vous recevrez les informations par email pour retirer vos invitations (vérifiez bien votre adresse !)

Source et images : © DR – Cirque Arlette Gruss