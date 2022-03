[Festival Séries Mania] Le Village Festival revient au TriPostal du 18 au 25 mars 2022

Le Festival Séries Mania est de retour à partir du vendredi 18 mars 2022. Pour cette nouvelle édition, le Village Festival by Crédit Mutuel reprend sa place au TriPostal. Il accueillera les festivaliers du 18 au 25 mars 2022 de 10h à 20h.

Véritable lieu de rassemblement des sériephiles, il propose diverses activités dont profiter entre deux projections : fan club (dédicaces, rencontres…), décors de séries, VR, Escape Game, ateliers jeune public, expositions, boutique du festival… Mais aussi un point d’informations et une billetterie.

Village Festival by Crédit Mutuel

Les Expositions

Exposition « Une Nounou d’Enfer »

La plus drôle des nounous de tous les temps vous ouvre les portes de son dressing iconique ! Venez redécouvrir les looks de Fran Fine les plus célèbres, ainsi que des photos inédites du tournage de la série Une nounou d’enfer.

Cette exposition est organisée en partenariat avec le collectif The Nanny’s Shmatte, Sony Pictures Television et Salto.

The Wyre by SoFilm

Pour célébrer les 20 ans de la série The Wire, l’artiste Romain Baraton et Sofilm vous emmènent dans l’univers de la série à travers 16 œuvres graphiques tirées du livre The Wire by Sofilm.

Les Animations

Escape Game

Suite à un curieux incident, le directeur de l’agence secrète John Doe doit être opéré au plus vite ! Vous êtes les nouveaux internes mais le chirurgien a été enlevé. Vous avez 15 minutes pour procéder à l’opération et lui sauver la vie.

De 2 à 5 participants

Sans réservation

Décors Immersifs

Le temps d’une séance photo, les festivaliers prennent place dans des espaces immersifs revisitant les décors de leurs séries préférées. Au programme de cette édition, des décors inspirés de Game of Thrones, Stalk, l’Attaque des Titans ou encore du Mentalist…

Lego Mania

Les associations lilloises FreeLUG & Briques en Nord revisitent les décors emblématiques des séries en Lego ! Découvrez un pixel géant la Casa de Papel, une grande mosaïque Squid Games et un diorama composé d’une quinzaine de décors. Saurez-vous les reconnaître ?

Librairie du Village par le Furet du Nord

Une librairie éphémère 100% séries. Les festivaliers peuvent y retrouver une sélection de produits culturels en rapport avec le monde des séries ainsi que le catalogue officiel de Séries Mania. Des rencontres et dédicaces y sont également proposées.

Espace de Réalité Virtuelle

Installez-vous confortablement dans un fauteuil et profitez d’un programme en réalité virtuelle à 360° !

Fan-clubs

Le Fan Club de Séries Mania est l’occasion rêvée de rencontrer les comédiens de séries !

Venez partager des moments privilégiés avec eux et elles pour évoquer leur expérience d’interprète et la construction de leur personnage au fil des saisons.



Rencontres & dédicaces

– Rencontre et dédicace avec les auteurs Franck Thilliez et Niko Tackian : dimanche 20 mars 2022 à 14h

– Rencontre et dédicace avec l’auteur Michel Bussi : mercredi 23 mars 2022 à 15h

– Rencontre et dédicace avec l’auteur Joël Dicker : jeudi 24 mars 2022 à 15h

– Dédicace avec Isabelle Nanty : mercredi 23 mars 2022 à 18h

– Dédicace avec l’autrice Anne Berest : vendredi 25 mars 2022 à 13h

Les Animations Jour par Jour

Vendredi 18 mars 2022 de 22h à 23h – Soirée d’Ouverture

(Be) More – 20 ans d’écoutes de Baltimore

Terreau fertile du rap et de l’électro, Charm city s’ambiance sur des sons qui ne lui appartiennent qu’à Elle : le Baltimore Club croise House et Hip Hop depuis une vingtaine d’années. 20 ans, c’est aussi la date clef du premier sillage laissé par the Wire sur les mondes du rap et des séries télés, ça se fête. Cut Killer, Dirty Berlin, Vidéomit & Secousse nous le prouvent au Village festival by Crédit Mutuel jusqu’à 3h du matin.

Samedi 19 mars 2022 de 18h à 19h – Concours Cosplayers

Séries Mania & Vozer organisent un concours de cosplayers ! Un jury, sélectionné parmi les abonnés de Vozer, procédera à une pré-sélection des plus beaux costumes. Rendez-vous au Village pour assister au défilé et voter pour votre coup de cœur !

Samedi 19 mars 2022 de 20h30 à 3h – Queer Night by la Lobos – Series Mania Edition

« Shantay, you stay ! La Lobos et Séries Mania s’associent pour vous proposer une soirée QUEER.

A l’occasion de la sortie de la série Rupaul’s Drag Race France, Séries Mania donne carte blanche à ce collectif pour sa dernière soirée.

Johnny R. Jane, DJ fondatrice de l’association organisatrice de soirées LGBTQ+, célèbre la dernière soirée de La Lobos avec une programmation dont elle a le secret, et c’est le 19 mars au Tripostal que ça se passe «

Au programme :

– un bingo drag animé par deux Queens locales, Clarabelle Fonds de Bouteille et Charlibido

– une performance auditive et visuelle par l’artiste lilloise Apollo Drama

Place ensuite au dancefloor ! DJ & Performers

Aux platines :

– Léo Von Zbeul (tout feu tout femme)

– Johnny R. Jane (Galaxie Radio, Beat Boutik Rec, La Lobos)

Performers :

– Androkill (Cabaret Madame Arthur, Paris)

– Néméride

– La Harpie

– Mauvaise Herbe

No sexism, racism, transphobia or homophobia will be tolerated.

Dimanche 20 mars 2022 de 16h à 18h – Welsh Quiz

Participez comme spectateur.rice ou comme acteur.rice au presque célèbre Welsh Quiz !

Des questions décalées, surprenantes ou délirantes sur les séries. Animé par Pierre Langlais et Sébastien Mauge, critiques séries de Télérama.

Mardi 22 mars 2022 de 19h30 à 23h – Jeux en série – Carte blanche aux bars lillois

Blind test, quiz, karaoké, tournois… Les bars lillois se mobilisent et vous invitent à passer la soirée à jouer autour de vos séries préférées. Un même concept de soirée dans plusieurs bars en simultané. Et pour tous, des goodies Séries Mania!

Les bars participants :

– Le Dernier Bar avant la fin du monde – 12 rue de Pas – Blind test – En entrée libre

– La Luck – 1 rue Princesse – Tournoi de jeux – 5€/personne

– KaraFun Bar – 8 rue Ratisbonne – Karaoké & Music quiz Spécial séries – En entrée libre

– Uno’s Bar – 385 rue Léon-Gambetta – Blind test – En entrée libre

– Le Level UP – 12 Place Déliot – Quiz – Entrée libre

– Les sales mômes – 91 Quai de l’Ouest – Quizz et blind test series – Entrée sur Résa – gratuit

– Au beau jeu – 127 rue du Molinel – Tournoi Jeux – Entrée libre

– IRL (In Real Life) – 141 rue Solferino – Jeux société – Entrée Libre

Mercredi 23 mars 2022 de 20h à minuit – Grand Loto

Installez-vous confortablement, le CELF (Comité Extraordinaire du Loto Français) va vous tirer les boules pendant leur mythique loto.

Au programme : des cadeaux « séries » à gagner, du savoir ambiance BINGO et des blagues comme s’il n’y avait pas de lendemain du rire.

Vous êtes au courant, il n’y aura que des gagnant.e.s puisque tout le monde passera au pire une excellente soirée.

DJ set programmé par Bistrot St-So

Jeudi 24 mars 2022 de 20h à minuit – Séries Mania Comedy Club

Pendant une heure, orchestrée par l’humoriste et youtuber Thomas Deseur, venez découvrir 4 talents de l’humour lillois : Margot Demeurisse, Gaëtan Petit, Julien Bing et les Jumeaux, Steeven et Christopher. Mais ce n’est pas tout, l’événement sera parrainé par un invité de marque en la personne de Shirley Souagnon.

Shirley Souagnon est humoriste de stand-up et sur scène, elle mitraille ses réflexions de vannes.

Découvrez son travail sur le Festival de Montreux ou Humoristes du Monde sur Netflix.

Elle a participé à l’écriture et au coaching des acteurs de la série sur le stand-up Drôle sur Netflix et joue actuellement son spectacle en tournée Être Humain

La soirée se poursuit avec un DJ set de Cyril Debarge !

Vendredi 25 mars 2022 de 22h à 3h – Konbini x Séries Mania Closing Party

À l’occasion de la clôture du festival, Konbini a carte blanche pour animer cette soirée. Vous plongerez aussi dans l’univers Konbini avec les créations visuelles de la Konbini VJ Team !

Ateliers

Le Festival Séries Mania, c’est aussi des ateliers pour les enfants !

Animation 3D – A partir de 12 ans

– lundi 21 mars 2022 de 10h à 17h45

– mardi 22 mars 2022 de 10h à 17h45

– mercredi 23 mars de 10h à 17h45

Boît’orama – A partir de 6 ans

– samedi 19 mars 2022 de 10h à 17h30

– dimanche 20 mars 2022 de 10h à 17h30

Dessine ton crossover – A partir de 6 ans

– lundi 21 mars 2022 de 10h à 18h

– mardi 22 mars 2022 de 10h à 18h

– jeudi 24 mars de 10h à 18h

– vendredi 25 mars de 10h à 18h

Doublage/bruitage3D – A partir de 12 ans

– mercredi 23 mars 2022 de 10h15 à 17h15

– jeudi 24 mars 2022 de 10h15 à 17h15

– vendredi 25 mars de 10h à 18h

Doublage by Lylo – A partir de 10 ans

– samedi 19 mars 2022 de 10h à 18h

– dimanche 20 mars 2022 de 10h à 18h

Génération Sitcoms – A partir de 12 ans

– vendredi 18 mars 2022 de 10h15 à 17h45

– mercredi 23 mars 2022 de 10h15 à 17h45

– jeudi 24 mars de 10h15 à 17h45

– vendredi 25 mars de 10h à 17h45

Lego en Série – A partir de 8 ans

– dimanche 20 mars 2022 de 10h15 à 17h45

– lundi 21 mars 2022 de 10h15 à 17h45

– mardi 22 mars de 10h15 à 18h

Midi Séries

– lundi 21 mars 2022 de 12h30 à 13h30

– mardi 22 mars 2022 de 12h30 à 13h30

– mercredi 23 mars 2022 de 12h30 à 13h30

– jeudi 24 mars 2022 de 12h30 à 13h30

– vendredi 25 mars 2022 de 12h30 à 13h30

Sabordage – A partir de 6 ans

– vendredi 18 mars 2022 de 10h à 18h

– samedi 19 mars 2022 de 10h à 18h

– dimanche 20 mars 2022 de 10h à 18h

– lundi 21 mars 2022 de 10h à 18h

Scéna’room – A partir de 8 ans

– lundi 21 mars 2022 de 10h à 17h15

– mardi 22 mars 2022 de 10h15 à 17h30

– mecredi 23 mars 2022 de 10h15 à 17h30

– jeudi 24 mars de 10h15 à 17h30

Story Mania – A partir de 8 ans

– vendredi 18 mars 2022 de 10h15 à 18h

– samedi 19 mars 2022 de 10h15 à 18h

– vendredi 25 mars 2022 de 10h15 à 18h

T ous savoir sur la figuration en région – A partir de 16 ans

– samedi 19 mars 2022 de 10h15 à 18h

– jeudi 24 mars 2022 de 10h15 à 17h45

Writing Room Experience – A partir de 8 ans

– vendredi 18 mars 2022 de 10h à 18h

– samedi 19 mars 2022 de 10h à 18h

– dimanche 20 mars 2022 de 10h à 18h

Ze Serie Humour Pixi Show #1 – A partir de 8 ans

– dimanche 20 mars 2022 de 10h à 17h15

– lundi 21 mars 2022 de 10h à 17h15

– mardi 22 mars 2022 de 10h à 17h15

– mercredi 23 mars de 2022 10h à 17h15

