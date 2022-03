[Festival Séries Mania 2022] Vendredi 18 mai 2022, France Inter délocalise 2 émissions au Théâtre du Nord

Vendredi 18 mars 2022, à l’occasion du Festival Séries Mania, France Inter délocalise deux émissions au Théâtre du Nord de Lille !

Par Jupiter de 17h à 18h en direct.

Présentée par Charline Vanhoenacker et son équipe de chroniqueurs.

Les irréductibles de l’équipe « Si tu écoutes, j’annule tout » n’annulent rien et reprennent du service pour secouer de l’info. L’actualité n’a qu’à bien se tenir !

Une heure en séries de 18h à 19h : vous assisterez à l’enregistrement de l’émission.

Présentée par Xavier Leherpeur avec son équipe de critiques : Benoît Lagane, Marianne Levy et Ariane Allard. Un « 52 minutes chrono » pour analyser et décrypter les séries les plus attendues de la semaine avec une bande de chroniqueurs spécialistes, passionnés, gourmands.

Infos pratiques

Théâtre du Nord

4, place du Général de Gaulle – Grand’Place – Lille

Pas de billetterie ou de réservation possible sur cet événement.

Nous vous conseillons d’arriver tôt.

Ouverture des portes à partir de 16h30

Source & Photos : DR / © France Inter