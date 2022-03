[Festival Séries Mania 2022] Demandez le programme !

Le Festival Séries Mania est de retour du vendredi 18 mars au vendredi 25 mars 2022. Cette année encore, le festival poursuit son minutieux travail de défrichage à l’international et accueille plus de 21 pays au sein de sa programmation.

Réservation des séances sur le site du Festival Séries Mania à partir du mardi 08 mars 2022 à 18h

Au programme

Série d’Ouverture

Drôle – Vendredi 18 mars 2022 à 21h – Le Nouveau Siècle

Cérémonie présentée par Daphné Bürki, retransmise en direct sur Culturebox

Projection de la série Drôle

France / Netflix / 6×45 minutes

en présence de : Fanny Herrero (créatrice), Bryan Marciano (réalisateurs) et des comédiens Mariama Gueye, Younes Boucif, Elsa Guedj et Jean Siuen.

Série de Clôture

Oussekin – Vendredi 25 mars 2022 à 21h – Le Nouveau Siècle

Cérémonie présentée par Waly Dia.

Projection spéciale de la série Oussekine en présence de l’actrice Hiam Abbass et d’une grande partie de l’équipe

France / Disney+/ 4×60 minutes

Compétition Internationale

Le jury décernera : le Grand Prix de la Meilleure Série, le Prix de la Meilleure Actrice et le Prix du Meilleur Acteur lors de la cérémonie de clôture du vendredi 25 mars 2022 au Nouveau Siècle.

La présidente du jury est Julia Sinkevych * (ukrainienne, productrice et ex-responsable du Festival International du Film d’Odessa), le vice-président est l’écrivain/scénariste français Marc Dugain . Ils seront entourés du comédien allemand Christian Berkel (La Chute, Valkyrie), de la comédienne franco-belge Cécile de France, de la comédienne israélienne Shira Haas (Unorthodox), du créateur et réalisateur turc Berkun Oya (Bir Baskadir) et de l’auteure-compositrice-interprète et mannequin française Yseult.

* sa présence à Lille n’est pas garantie.

Les projectio ns à Lille

The Baby :

– mercredi 23 mars 2022 à 21h – Le Nouveau Siècle

– vendredi 25 mars 2022 à 15h45 – UGC Ciné Cité Lille

The Birth of Daniel F.Harris :

– dimanche 20 mars 2022 à 16h30 (en présence de l’acteur Lewis Gribben, du scénariste Pete Jackson et du réalisateur Alex Winckler) – Le Nouveau Siècle

– mardi 22 mars 2022 à 11h45 – UGC Ciné Cité Lille

Billy The Kid :

– mardi 22 mars 2022 à 20h30 (en présence du showrunner Michael Hirst) – Le Nouveau Siècle

– jeudi 24 mars 2022 à 11h45 – UGC Ciné Cité Lille

Fire Dance :

– dimanche 20 mars 2022 à 20h (en présence de l’actrice Mia Ivrin) – Le Nouveau Siècle

– mardi 22 mars 2022 à 16h – Le Nouveau Siècle

The King :

– samedi 19 mars 2022 à 20h30 (en présence de l’acteur Luca Zingaretti) – Le Nouveau Siècle

– lundi 21 mars 2022 à 11h – UGC Ciné Cité Lille

Le Monde De Demain :

– jeudi 24 mars 2022 à 20h30 (en présence des scénaristes Katell Quillévéré & Hélier Cisterne, des acteurs Anthony Bajon, Melvin Boomer, Andranic Manet, Joshua Raccah, Victor Bonnel, Laïka Blanc-Francard & Léo Chalié, du compositeur de musique Amine Bouhafa et Raphaël Chevènement) – Le Nouveau Siècle

– vendredi 25 mars 2022 à 13h30 – UGC Ciné Cité Lille

Sentinelles :

– lundi 21 mars 2022 à 20h30 (en présence des scénaristes Thibault Valetoux & Frédérique Krivine, des acteurs Pauline Parigot, Louis Peres, Birane Ba, Yannick Choirat, Samy Seghir, Raphaëlle Rousseau, Jonathan Turnbull, Antoine Pelletier & Warren Ferri, du réalisateur Jean-Philippe Amar et du compositeur de musique Eric Neveux) – Le Nouveau Siècle

– mercredi 23 mars 2022 à 14h – Le Nouveau Siècle

Transport :

– mercredi 23 mars 2022 à 18h – Le Nouveau Siècle

– jeudi 24 mars 2022 à 14h – Le Nouveau Siècle

We Own This City :

– samedi 19 mars 2022 à 16h30 (en présence du producteur Reinaldo Marcus Green, des acteurs Jamie Hector & Wunmi Mosaku) – Le Nouveau Siècle

– lundi 21 mars 2022 à 13h – Le Nouveau Siècle

Compétition Française

Le jury de la compétition française est composé de journalistes de la presse internationale : Kaleem Aftab (Royaume-Uni – The Independant, The I, Cineuropa, The Telegraph, The Guardian, BBC), Marta Balaga (Finlande – Episodi, Cineuropa, Variety), Anais Ginori (Italie – La Repubblica), Patrick Heidmann (Allemagne – Berliner Zeitung, FAZ, Taz, Freudin, GQ, queer.de), May Synnöve Rogne (Norvège – Aftenposten).

Il remettra les prix de la meilleure série, de la meilleur actrice, du meilleur acteur, et de la meilleure composition originale en partenariat avec la SACEM.

Les projections à Lille

Chair Tendre :

– samedi 19 mars 2022 à 18h (en présence de la créatrice Yaël Langmann, du réalisateur Jérémy Mainguy, des acteurs Adrien Durand, Angèle Metzger, Saül Benchetrit, Daphné Bürki, Paola Locatelli, Marin Judas, André Furet, Léna Garrel, Régis N’Kissi, Najim Zeghoudi & Lysandre Nury) – UGC Ciné Cité Lille

– dimanche 20 mars 2022 à 11h – UGC Ciné Cité Lille

Hors Saison :

– lundi 21 mars 2022 à 18h (en présence des scénariste Sarah Farkas & Marine Flores-Ruimi, des acteurs Marina Hands, Sofiane Zermani, Jean-Hugues Anglade, Mickaël Künstle, Pierre Monnard & Matteo Pagamici) – UGC Ciné Cité Lille

– mardi 22 mars 2022 à 11h – UGC Ciné Cité Lille

Les Papillons Noirs :

– mardi 22 mars 2022 à 18h (en présence du créateur Bruno Merle, du réalisateur Olivier Abbou, des acteurs Niels Arestrup, Brigitte Catillon, Alyzée Costes, Lola Creton & Marie Denarnaud, du compositeur Clément Téry) – UGC Ciné Cité Lille

– mercredi 23 mars 2022 à 11h – UGC Ciné Cité Lille

Reusss :

– mercredi 23 mars 2022 à 18h15 (en présence des scénaristes Jérôme Larcher, Salif Cissé & Joël Nsita, la créatrice Catherine Regula, des réalisateurs Mohammed Chabane & Théo Jourdain, des acteurs Inès Ouchaaou, Charlie Loisellier, Assa Sila, Djamel Benyahia, Philippe Reuss, Brav, Bilel Chegrani, Mamadou, Dieng, Cathy Ematchoua, Estelle Koenig, Lucas Mortier & Proof ) – UGC Ciné Cité Lille

– jeudi 24 mars 2022 à 11h – UGC Ciné Cité Lille

Syndrome E :

– dimanche 20 mars 2022 à 17h45 (en présence de l’écrivain Franck Thilliez, du scénariste Mathieu Missoffe, de la réalisatrice Laure De Butler, du compositeur Nathaniel Méchaly, des acteurs Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Emmanuelle Béart, Michèle Bernier, Kool Shen, Bérengère Krief, & Diong-Keba Tacu, du directeur de la photo Benjamin Louet) – UGC Ciné Cité Lille

– lundi 21 mars 2022 à 20h – UGC Ciné Cité Lille

Toutouyoutou :

– jeudi 24 mars 2022 à 18h30 (en présence du scénariste Maxime Donzel, des acteurs Souad Arsane, Sophie Cattani, Laëtitia De Montalembert & Apollonia Luisetti, du réalisateur Julien Patry) – UGC Ciné Cité Lille

– vendredi 25 mars 2022 à 11h – UGC Ciné Cité Lille

Panorama International

Cette année, la présidente du jury sera l’écrivaine et scénariste française Anne Berest (Mytho) entourée l’auteure-compositrice-interprète israélienne Roni Alter, de la cinéaste et productrice québécoise Sophie Deraspe (Bête Noire), de l’auteure-compositrice-interprète & comédienne franco-marocaine Sofia Essaïdi, l a productrice australienne Greer Simpkin (Mystery Road) et le réalisateur belge Eshref Reybrouck (Cheyenne et Lola).

Les projections à Lille

Kin :

– lundi 21 mars 2022 à 20h15 (en présence du showrunner Peter McKenna, de l’acteur Aidan Gillen) – UGC Ciné Cité Lille

– jeudi 24 mars 2022 à 13h30 – UGC Ciné Cité Lille

Magpie Murders :

– dimanche 20 mars 2022 à 18h – Le Majestic Lille

– mardi 22 mars 2022 à 13h30 – UGC Ciné Cité Lille

The Responder :

– lundi 21 mars 2022 à 17h (en présence du créateur/scénariste Tony Schumacher) – UGC Ciné Cité Lille

– mercredi 23 mars 2022 à 11h45 – UGC Ciné Cité Lille

Station Eleven :

– samedi 19 mars 2022 à 11h45 – UGC Ciné Cité Lille

– lundi 21 mars 2022 à 15h45 – Le Nouveau Siècle

Des Gens Bien :

– mercredi 23 mars 2022 à 20h30 – UGC Ciné Cité Lille

– jeudi 24 mars 2022 à 16h30 – UGC Ciné Cité Lille

Two Summers :

– samedi 19 mars 2022 à 19h – UGC Ciné Cité Lille

– dimanche 20 mars 2022 à 13h – UGC Ciné Cité Lille

Shunshine Eyes :

– mardi 22 mars 2022 à 19h (en présence de la productrice/scénariste Maria Von Heland) – Le Majestic Lille

– mercredi 23 mars 2022 à 13h30 – Le Majestic Lille

The Dark Heart :

– dimanche 20 mars 2022 à 11h45 – Le Nouveau Siècle

– mardi 22 mars 2022 à 20h30 – UGC Ciné Cité Lille

Children in the Woods :

– samedi 19 mars 2022 à 13h30 – Le Majestic Lille

– jeudi 24 mars 2022 à 18h (en présence de productrice/réalisatrice Dalit Kahan) – Le Majestic Lille

Le Temps des Framboises :

– samedi 19 mars 2022 à 11h – Le Nouveau Siècle

– vendredi 25 mars 2022 à 16h30 – UGC Ciné Cité Lille

Turbia :

– dimanche 20 mars 2022 à 14h – Le Majestic Lille

– lundi 21 mars 2022 à 13h30 – UGC Ciné Cité Lille

Gold Panning :

– samedi 19 mars 2022 à 16h – Le Majestic Lille

– mercredi 23 mars 2022 à 20h – Le Majestic Lille

Funeral for a dog :

– jeudi 24 mars 2022 à 20h15 (en présence de l’écrivain Thomas Pletzinger) – UGC Ciné Cité Lille

– vendredi 25 mars 2022 à 11h45 – UGC Ciné Cité Lille

Compétition Formats-Courts

Le jury de la compétition Formats Courts sera présidé cette année par le réalisateur français David Hourrègue (Germinal, SKAM France). Il sera entouré de l’actrice et réalisatrice germano-roumaine Alice Gruia (Lu von Loser), le réalisateur et auteur compositeur français Pablo Padovani (Moodoïd) et l’actrice néerlandaise Hanna von Vliet (ANNE+). Il décernera le Prix de la Meilleure Série Format Court. Projection en salles du 22 au 25 mars 2022 et sur la plateforme Séries Mania Digital.

Les projections à Lille

18h30 :

– vendredi 25 mars 2022 à 15h (en présence des créateurs Maxime Chamoux & Sylvain Gouverneur, des acteurs Pauline Etienne & Nicolas Grandhomme) – Le Majestic Lille

Outlaw :

– vendredi 25 mars 2022 à 15h (en présence des créateurs Malthe Jagd Miehe-Renard & Babak Vakili, du réalisateur Laurits Flensted-Jensen) – Le Majestic Lille

Float :

– mercredi 23 mars 2022 à 15h – UGC Ciné Cité Lille

TBH :

– mercredi 23 mars 2022 à 15h (en présence de l’écrivaine Stef Smith, de la productrice Arabella Page Croft, de la scénariste Lucia Kajánková) – UGC Ciné Cité Lille

The Photographer :

– mardi 22 mars 2022 à 15h (en présence des actrices Eynat Baranovsky & Dina Zvi Riklis) – Le Majestic Lille

Je ne suis pas un robot :

– jeudi 24 mars 2022 à 15h (en présence de la réalisatrice Mélanie Charbonneau) – Le Majestic Lille

Mirage :

– jeudi 24 mars 2022 à 15h (en présence de l’acteur Kenneth Lee) – Le Majestic Lille

Palacio Los Gansos :

– vendredi 25 mars 2022 à 15h (en présence des actrices Lucila Brea & Silvina Ganger) – Le Majestic Lille

La Nuit des Comédies

Un marathon nocturne, soumis au vote d’un jury de lycéens.

Les projections à Lille

Visitors :

– samedi 19 mars 2022 à 20h (en présence du créateur/acteur Simon Astier, des acteurs Florence Loiret-Caille, Damien Jouillerot, Thiphaine Daviot, Delphine Baril, Antonia Buresi, Arnaud Joyet, Adrien Ménielle & Jérémie Dethelot) – UGC Ciné Cité Lille

Bloody Murray :

– samedi 19 mars 2022 à 21h08 (en présence de la créatrice Stav Idisis) – UGC Ciné Cité Lille

Kasko :

– samedi 19 mars 2022 à 22h18 (en présence de l’acteur Jonis Josef) – UGC Ciné Cité Lille

Sunset :

– dimanche 20 mars 2022 à 01h09 – UGC Ciné Cité Lille

All my friends are racist :

– samedi 19 mars 2022 à 23h29 – UGC Ciné Cité Lille

Kasko :

– dimanche 18 mars 2022 à 00h18 – UGC Ciné Cité Lille

Les Séances Spéciales

Les projections à Lille

Parallèles :

– dimanche 20 mars 2022 à 15h (en présence des acteurs Naidra Ayadi, Guillaume Labbé, Omar Mebrouck et Thomas Chomel) – UGC Ciné Cité Lille

Landscapers :

– vendredi 25 mars 2022 à 14h15 – UGC Ciné Cité Lille

L’Hôpital et ses fantômes :

– mercredi 23 mars 2022 à 16h30 – Le Majestic Lille

The art of television :

– mardi 22 mars 2022 à 14h30 – UGC Ciné Cité Lille

Becoming Elizabeth :

– mardi 22 mars 2022 à 17h30 (en présence de la créatrice/scénariste Anya Reiss et de l’actrice Alicia Von Rittberg) – UGC Ciné Cité Lille

The man who fell to earth :

– dimanche 20 mars 2022 à 18h30 – UGC Ciné Cité Lille

This is going to hurt :

– samedi 19 mars 2022 à 14h – UGC Ciné Cité Lille

Nouvelles Saisons Inédites

Les projections à Lille

En Thérapie – Saison 2 :

– mercredi 23 mars 2022 à 17h30 (en présence des créateurs Olivier Nakache & Eric Toledano, des acteurs Frédéric Pierrot, Suzanne Lindon, Aliocha Delmotte, du compositeur Yursek) – UGC Ciné Cité Lille

HPI – Saison 2 :

– samedi 19 mars 2022 à 15h (en présence de la créatrice Alice Chegaray Breugnot, de la réalisatrice Mona Achabe, du scénariste Julien Anscutter, des acteurs Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Marie Denarnaud, Bérangère Mc Neese & Bruno Sanches) – UGC Ciné Cité Lille

L’Opéra – Saison 2 :

– dimanche 20 mars 2022 à 20h30 (en présence des Cécile Ducrocq & Stéphane Demoustier, du scénariste Benjamin Adam, des acteurs Ariane Labed, Anne Alvaro, Suzy Bemba & Raphaël Personnaz) – UGC Ciné Cité Lille

Doc – Nelle Tue Mani – Saison 2 :

– lundi 21 mars 2022 à 19h30 (en présence de l’acteur Pierpaolo, du médecin dont s’inspire la série Pierdiante Piccioni) – UGC Ciné Cité Lille

Atlanta – Saison 3 :

– vendredi 25 mars 2022 à 18h – UGC Ciné Cité Lille

La chronique des Bridgerton – Saison 2 :

– jeudi 24 mars 2022 à 17h30 – UGC Ciné Cité Lille

Nathalie Baye :

– dimanche 20 mars 2022 à 14h30 – UGC Ciné Cité Lille

Mathieu Kassovitz :

– lundi 21 mars 2022 à 14h30 – UGC Ciné Cité Lille

Aidan Gillen :

– lundi 21 mars 2022 à 20h15 – UGC Ciné Cité Lille

Michael Hirst :

– mardi 22 mars 2022 à 20h30 – Le Nouveau Siècle

Isabelle Nanty :

– mercredi 23 mars 2022 à 16h – UGC Ciné Cité Lille

Fan Club

Skam :

– samedi 19 mars 2022 à 11h (en présence de la productrice Shirley Monsarrat, des actrices Flavie Delangle, Lucie Fagedet, Zoé Garcia & Deborah Hassoun) – Village Festival – TriPostal

Visitors :

– samedi 19 mars 2022 à 15h30 (en présence de Simon Astier) – Village Festival – TriPostal

En Famille :

– dimanche 20 mars 2022 à 11h30 (en présence des acteurs Lucie Bourdeu, Calixte Broisin-Doutaz, Charlie Bruneau, Gérémy Credeville, Antoinette Giret, Alex Huet, Olivier Mag, Benoît Moret, Yvez Pignot, Jeanne Savary & Marie Vincent) – Village Festival – TriPostal

Dédicaces

Franck Thuilliez & Niko Tackian :

– dimanche 20 mars 2022 à 14h – Village Festival – TriPostal

Michel Bussi :

– mercredi 23 mars 2022 à 15h – Village Festival – TriPostal

Isabelle Nanty :

– mercredi 23 mars 2022 à 18h – Village Festival – TriPostal

Joël Dicker :

– jeudi 24 mars 2022 à 15h – Village Festival – TriPostal

Anne Berest :

– vendredi 25 mars 2022 à 13h – Village Festival – TriPostal

Conférences

Crise de l’hôpital public : les séries ont-elles raison de lancer l’alerte ? :

– dimanche 20 mars 2022 à 17h (en présence du directeur général de l’APHP, du médecin généraliste/scénariste/réalisateur Thomas Lilti) – UGC Ciné Cité Lille

L’adaptation en séries : une deuxième chance pour les livres ? :

– lundi 21 mars 2022 à 16h15 (en présence du présentation de la Grande Librairie sur France 5 : François Busnel) – UGC Ciné Cité Lille

La mode et les séries :

– lundi 21 mars 2022 à 18h30 (en présence de l’actrice/mannequin Fatou N’Diaye) – Village Festival – TriPostal

La royauté en séries : fantasme ou réalité ? :

– mardi 22 mars 2022 à 15h45 (en présence du présentateur Stéphane Bern) – UGC Ciné Cité Lille

Sexualités et séries : un simulacre de libération ? :

– jeudi 24 mars 2022 à 16h (en présence de la journaliste Iris Brey, en présence de la réalisatrice/autrice Ovidie Raziel) – UGC Ciné Cité Lille

