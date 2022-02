[Festival Séries Mania 2022] Compétitions Internationale & Française, séries en avant-première, nuit des comédies, dédicaces, rencontres, village…

Le Festival Séries Mania est de retour du vendredi 18 mars au vendredi 25 mars 2022. Cette année encore, le festival poursuit son minutieux travail de défrichage à l’international et accueille plus de 21 pays au sein de sa programmation.

Le festival Séries Mania en chiffres :

– 8 jours de Festival grand public

– 3 jours de Forum professionnel

– 1 journée dédiée au sommet international Les Dialogues de Lille

– 58 séries en sélection

– Plus de 29 avant-premières mondiales

– 5 continents représentés avec des séries de plus de 21 pays

– 331 séries visionnées en provenance de 46 pays (6 continents)

– 7 villes d’accueil en région Hauts-de-France : Lille, bien sûr, mais aussi Amiens, Dunkerque, Lens, Saint-Quentin, Tourcoing et Wallers-Arenberg

– 13 lieux qui accueillent le Festival

– 7 événements OFF dont 2 journées d’études à l’Université de Lille

– 54 000 festivaliers en 2021

Les Invités d’Honneurs

Michael Hirst – Showrunner britanique (The Tudors, Vikings…)

Mathieu Kassovitz – Producteur, réalisateur, scénariste et comédien

Nathalie Baye – Comédienne

Isabelle Nanty – Comédienne

Ovidie – Autrice & réalisatrice

Stéphane Bern – Historien & animateur TV

François Busnel – Présentateur TV

Thomas Lilti – Médecin, créateur et réalisateur

Martin Hirsch – Directeur de l’AP-HP

Compétition Internationale

Le jury décernera : le Grand Prix de la Meilleure Série, le Prix de la Meilleure Actrice et le Prix du Meilleur Acteur lors de la cérémonie de clôture du vendredi 25 mars 2022 au Nouveau Siècle.

Le/La président(e) du jury, annoncé(e) prochainement, sera entouré(e) du comédien allemand Christian Berkel (La Chute, Valkyrie), de la comédienne franco-belge Cécile de France, de la comédienne israélienne Shira Haas (Unorthodox), du créateur et réalisateur turc Berkun Oya (Bir Baskadir) et de l’auteure-compositrice-interprète et mannequin française Yseult.

Les invités : Tom Blyth pour Billy the Kid, Luca Zingaretti (sous réserve) pour IL Re (compétition internationale), Anthony Bajon, Melvin Boomer, Andranic Manet, Laïka Blanc-Francard, Joshua Raccah, Léo Chalié et Yannick Choirat pour Le Monde de Demain.

Compétition Française

Le jury de la compétition française est composé de journalistes de la presse internationale : Kaleem Aftab (Royaume-Uni – The Independant, The I, Cineuropa, The Telegraph, The Guardian, BBC), Marta Balaga (Finlande – Episodi, Cineuropa, Variety), Anais Ginori (Italie – La Repubblica), Patrick Heidmann (Allemagne – Berliner Zeitung, FAZ, Taz, Freudin, GQ, queer.de), May Synnöve Rogne (Norvège – Aftenposten).

Il remettra les prix de la meilleure série, de la meilleur actrice, du meilleur acteur, et de la meilleure composition originale en partenariat avec la SACEM.

Les invités : Angèle Metzger, Saül Benchetrit, Daphné Bürki (sous réserve), Paola Locatelli, Lena Garrel, Régis N’Kissi, Marin Judas, Andréa Furet et Lysandre Nury pour Chair Tendre, Marina Hands, Sofiane Zermani et Jean-Hugues Anglade (sous réserve) pour Hors Saison , Niels Arestrup, Alyzée Costes, Brigitte Catillon, Marie Denarnaud et Lola Créton pour Les Papillons Noirs, Inès Ouchaaou, Charlie Loiselier, Assa Sylla, Lucas Mortier et Djamel Benyahia pour Reusss, Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Emmanuelle Béart, Michèle Bernier, Kool Shen, Bérengère Krief et Diong-Kéba Tacu pour Syndrome E, Sophie Cattani pour Toutouyoutou.

Panorama International

Cette année, la présidente du jury sera l’écrivaine et scénariste française Anne Berest (Mytho) entourée l’auteure-compositrice-interprète israélienne Roni Alter, de la cinéaste et productrice québécoise Sophie Deraspe (Bête Noire), et de l’auteure-compositrice-interprète et comédienne franco-marocaine Sofia Essaïdi. Le dernier membre du jury sera annoncé prochainement...

Les invités : Lucas Meister, Bérangère Mc Neese et India Hair pour Des Gens Bien

Compétition Formats-Courts

Le jury de la compétition Formats Courts sera annoncé prochainement. Il décernera le Prix de la Meilleure Série Format Court. Projection en salles du 22 au 25 mars 2022 et sur la plateforme Séries Mania Digital.

Les invités : Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme pour 18h30

La Nuit des Comédies

Un marathon nocturne, soumis au vote d’un jury de lycéens.

Les invités : Simon Astier et sous réserve les comédiens : Delphine Baril, Julie Bargeton, Arnaud Joyet, David Marsais, Antonia Buresi, Adrien Menielle et Jérémie Dethelot pour Visitors

Les Séances Spéciales

Nouvelles Saisons Inédites

Les invités : Eric Toledano, Olivier Nakache, Frédéric Pierrot, Suzanne Lindon, Eye Haidara et Aliocha Delmotte pour En Thérapie, Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Bérangère Mc Neese et Cédric Chevalme pour HPI, Matilde Gioli et Pierpaolo Spollon (sous réserve) pour Doc

Séance Culte

L’Hôpital et ses Fantômes (The Kingdom) – Première Mondiale de la version remasterisée

Série créée par Lars von Trier (Danemark / 1994)

Le Village Festival by Crédit Mutuel

Le Village Festival by Crédit Mutuel reprend sa place au TriPostal ! Il accueille les festivaliers du 18 au 25 mars 2022 de 10h à 20h.

Véritable lieu de rassemblement des sériephiles, il est le point d’information et la billetterie du festival. Il propose également diverses activités dont le public peut profiter entre deux projections : fan club (dédicaces, rencontres…), décors de séries, VR, Escape Game, ateliers jeune public, expositions, boutique du festival…

Fan Club

Le Fan Club de Séries Mania est l’occasion rêvée pour le public de rencontrer les comédiens de séries, de partager un moment privilégié avec eux et de leur faire signer des dédicaces. Sont déjà annoncés :

En Famille – M6

en présence de : Yves Pignot, Marie Vincent, Charlie Bruneau, Jeanne Savary, Axel Huet, Lucie Bourdeu, Benoît Moret, Olivier Mag, Antoinette Giret, Calixte Broisin-Doutaz et Gérémy Credeville

SKAM – France.tv slash

en présence de : Déborah Hassoun (scénariste), Shirley Monsarrat (réalisatrice) et des comédiennes Zoé Garcia, Lucie Fagedet et Flavie Delangle.

Expositions

Une Nounou d’enfer

La plus drôle des nounous de tous les temps vous ouvre les portes de son dressing iconique ! Venez redécouvrir les looks de Fran Fine les plus célèbres, ainsi que des photos inédites du tournage de la série Une nounou d’enfer.

En partenariat avec le collectif The Nanny’s Shmatte, Sony Pictures Television et Salto.

The Wire by So Film

Pour célébrer les 20 ans, l’artiste Romain Baraton et So Film vous emmènent dans l’univers de la série à travers 16 œuvres graphiques tirées du livre The Wire by So Film.

Animations

L’Escape Game

Les décors immersifs : Game of Thrones, Stalk, l’Attaque des Titans et Mentalist

Lego Mania

La librairie éphémère 100% séries par le Furet du Nord. Dédicaces de Michel Bussi, Joël Dicker et Niko Tackian…

L’espace VR

Le concours cosplayers, en partenariat avec Vozer

Le Welsh Quiz, animé par Pierre Langlais et Sébastien Mauge

Conférence “La mode et les séries” par la beauty blogger Fatou N’Diaye @blackbeautybag

Ateliers jeune public – gratuit, sur réservation

Dès 6 ans :

La sérigraphie : “Sabordage” par Olivier de Carvalho

Le diorama : “Boît’orama” par Py Niouf, Kiki Pompon et Adley

Le story-board : “Dessine ton crossover” à partir de Bob l’Éponge et One Piece, par Merry Viersac

Dès 8 ans :

Le scénario : “Story Mania” (jeu de cartes spécialement conçu pour le festival) par Sinode Baba

Le stop-motion et le doublage : “Les Lego en série” par Plein les mirettes

Le cinéma d’animation : “Ze serie humour pixi show #1” par Cellofan’

Les schémas narratifs : “Scena’room” par Black Society

Dès 10 ans :

Le doublage : “Doublage by Lylo” par Lylo

Dès 12 ans :

Le remake : “Génération sitcoms” par Les Rencontres Audiovisuelles

L’écriture sérielle : “Writing room experience” par l’ACAP

L’animation 3D, le doublage et le bruitage : « Crée ta série en 3D” par La Fabrique d’univers ! et Lea Boos

Dès 16 ans :

Le casting : “Tout savoir sur la figuration en région” par TOTEM Hauts-de-France

Soirées

soirée d’ouverture “The Wire” avec Cut Killer, Tim, Lazy Flow et Dirty Berlin vendredi 18 mars de 22h à 3h en partenariat avec le Flow, Centre eurorégional des Cultures urbaines.

Queer Night by La Lobos

samedi 19 mars de 20h30 à 3h

Séries Mania Comedy Club orchestré par Thomas Deseur et parrainé par Shirley Souagnon

jeudi 24 mars de 20h à 21h en partenariat avec le Spotlight

Closing Party en partenariat avec Konbini vendredi 25 mars de 22h à 3h

Le prix Vidocq – lundi 21 mars 2022 – ouvert au public

À l’occasion du Festival Séries Mania, les professionnels de la sécurité intérieure remettront cette année, pour la 4ème fois, le Prix Vidocq de la meilleure série policière française. À l’instar du Prix du Quai des Orfèvres en littérature, le Prix Vidocq salue la qualité et la crédibilité (sans tabou ni langue de bois) de la série lauréate. Pour concourir, les séries sélectionnées doivent être des premières saisons et avoir été diffusées entre juin 2021 et février 2022. Le jury remettra son trophée représentant l’emblématique canne de Vidocq lors de la cérémonie.

Lauréats des années précédentes :

2019 : “Sous la peau” créée par Sylvie Audcoeur et Anna Fregonese

2020 : “Trauma” créée par Henri Debeurme et Aurélien Molas

2021 : “Laëtitia” créée par Antoine Lacomblez et Jean-Xavier de Lestrade

Cérémonie d’Ouverture – 18 mars 2022 – Nouveau Siècle

Cérémonie présentée par Daphné Bürki, retransmise en direct sur Culturebox

Projection de la série Drôle

France / Netflix / 6×45 minutes

en présence de : Fanny Herrero (créatrice), Farid Bentoumi et Bryan Marciano (réalisateurs) et des comédiens Mariama Gueye, Younes Boucif, Elsa Guedj et Jean Siuen.

Cérémonie de Clôture – 25 mars 2022 – Nouveau Siècle

Cérémonie présentée par Waly Dia.

Projection spéciale de la série Oussekine

France / Disney+/ 4×60 minutes

Les événements en dehors du village

Les émissions de France Inter en public

Vendredi 18 mars 2022 – au Théâtre du Nord

17h à 18h : Par Jupiter ! par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek (en direct)

18h à 19h : Une heure en séries, par Xavier Leherpeur

A noter également, la chronique “capture d’écran » par Benoit Lagane, depuis le festival, du 21 au 24 mars 2022 à 6h50, dans le 5/7 de Mathilde Munos.

Jeux en série – Carte blanche aux bars lillois

Mardi 22 mars de 18h30 à 22h

Blind test, quizz, karaoké, tournois… Les bars lillois se mobilisent et invitent le public à passer la soirée à jouer autour de ses séries préférées. Un même concept de soirée dans plusieurs bars en simultané. Et pour tous, des goodies Séries Mania !

Bars participants : Le Dernier Bar avant la fin du monde, La Luck, KaraFun Bar, Aux Briques, Uno’s Bar, Le Level Up.

Le Grand Loto

Au Bistrot de St-So – Mercredi 23 mars de 20h à 22h

en partenariat avec Bejoue et le CELF

Le CELF (Comité Extraordinaire du Loto Français) organise son désormais mythique loto qui rencontre

toujours un grand succès. Au programme : des cadeaux « séries » à gagner et une ambiance de folie.

