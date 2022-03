[Festival Séries Mania 2022] Cérémonie d’ouverture au Nouveau Siècle de Lille le vendredi 18 mars 2022

Le Festival Séries Mania est de retour du vendredi 18 mars au vendredi 25 mars 2022. Cette année encore, le festival poursuit son minutieux travail de défrichage à l’international et accueille plus de 21 pays au sein de sa programmation.

Cérémonie d’Ouverture – 18 mars 2022 – Nouveau Siècle

Tapis rouge à partir de 18h30

Retrouvez les équipes des séries HPI (Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou…), Chair Tendre (Paola Locatelli, Daphné Burki…), We Own this City (Jamie Hector…) ou encore Drôle (Fanny Herrero, Younès Boucif…). Les personnalités qui composent les jury du festival avec notamment Shira Haas, Yseult, Anne Berest, Sofia Essaidi, Marc Dugain parmi tant d’autres. Des invités exceptionnels Maëva Coucke, Clara Marz, Pablo Mira, Dj Cut Killer, Bryan Esley, Delphine de Vigan, Esteban, Hippolyte Girardot, Marc Fitoussi, Laetitia Millot… Le duo Charlotte Blum et Renan Cros accueillera les invités.

Retransmission en direct dans l’auditorium du Nouveau Siècle à partir de 19h et sur Culture Box à 20h.

La maîtresse de cérémonie Daphné Bürki

Comme en 2021, l’humoriste et comédienne Daphné Bürki est aux commandes de la soirée. Un moment déjanté, poétique et artistique, jalonné de nombreuses surprises.

Série d’Ouverture Drôle – Vendredi 18 mars 2022 à 21h – Le Nouveau Siècle

Projection de la série Drôle

France / Netflix / 6×45 minutes

en présence de : Fanny Herrero (créatrice) et des comédiens Mariama Gueye, Younes Boucif, Elsa Guedj et Jean Siuen.

