« Excentrik » à Lille, le nouveau spectacle du Cirque Arlette Gruss

Installé sur le Champ de Mars de Lille jusqu’au dimanche 20 mars 2022, le Cirque Arlette Gruss propose son tout nouveau spectacle intitulé « Excentrik » !

Le spectacle « Excentrik »

Le Chapiteau du Cirque Arlette Gruss surnommé « L’Arche » trône fièrement sur le Champ de Mars de Lille. Les moteurs des groupes électrogènes ronronnent, une odeur de pop-corn et de barbe à papa incite à franchir les portes du chapiteau. Bienvenue dans ce monde merveilleux !

Les lumières s’éteignent, les premières notes de musique de l’Orchestre se font entendre. La troupe du Cirque fait son entrée sur scène. Alexis Biasini-Gruss et ses Falabellas (race de chevaux miniatures) réalise un numéro équestre original. La Team Street Workout pratique un ensemble d’exercices physiques de gymnastique et de musculation. Un des moments tant attendu par les spectateurs, l’arrivée de la célèbre cavalerie Arlette Gruss. Linda Biasini-Gruss et sa fille Laura-Maria Gruss font une nouvelle fois un très beau numéro équestre. Prenons de la hauteur. Kevin Gruss et sa femme Julia Friedrich défient les lois de l’apesanteur grâce à leur merveilleuse prestation de sangles aériennes. Pour vous remettre de vos émotions, le duo Supka vous offre une nouvelle vision du jonglage. Quelques minutes après, le quatuor Alexis, Eros & le Duo Lyd proposent un impressionnant numéro de vélo acrobatique.

Après 20 min de pause, le spectacle reprend en fanfare avec Mr Loyal, les danseurs et l’orchestre Arlette Gruss. Petite balade exotique grâce aux chameaux & dromadaires présentés par Sarah Houcke. Vous aimiez faire de la corde à sauter à l’école ? Vous aller être servi par ce numéro original de corde à sauter collective. Le Duo Rolling Wheel se produit avec sa roue allemande. Renversant ! Place à la barre russe Campania Havana, une prestation riche en rebondissements. Pour finir en beauté, le virtuose du diabolo Pierre Marchand clôture la représentation. Fin du spectacle, tous les artistes se rassemblent sur scène pour le final.

La voix du Cirque Arlette Gruss depuis de nombreuses années est de retour ! Kévin Sagau, le Mr Loyal présente les numéros toujours avec autant de professionnalisme.

Les intermèdes comiques sont réalisés par les Clowns César Dias & André. Petits et grands apprécieront leurs différentes interventions.

Pendant les deux heures de ce spectacle « Excentrik », vous aimerez le jeu de lumière parfaitement mis en scène et adapté aux numéros ainsi que de nouvelles musiques interprétées par l’Orchestre du Cirque Arlette Gruss.

Site internet du Cirque Arlette Gruss

Photos du spectacle 2022 à Lille