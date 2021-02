En attendant sa réouverture, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille vous propose « le Musée à la Maison ! »

Après plusieurs mois de travaux, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille devait rouvrir ses portes le week-end du 20 et 21 février 2021. Malheureusement, les conditions sanitaires ne permettent toujours pas d’accueillir des visiteurs et les portes du Musée devront rester fermer pour une durée indéterminée. En attendant sa réouverture, l’équipe du Musée vous propose « le Musée à la Maison » !

Le Musée à la Maison !

Le Musée, impatient de retrouver son public, a imaginé une programmation d’activités à réaliser chez soi ! L’équipe a sélectionné un petit panel de ses activités préférées et les propose au public pour continuer à découvrir l’univers du Musée derrière les écrans. Tutos, ateliers dessin en ligne, visites commentées, lectures contées…

Ainsi, cette semaine le Musée a pu diffuser le programme suivant :

Fêtons les vacances et partons explorer notre nature… d’hier et aujourd’hui !

Lundi 22 février 2021

Visite commentée : On ne vous présente plus notre iguanodon et notre mégalosaure (qui vous attendent de pied ferme)… mais connaissez-vous ces anecdotes les concernant ? Petite visite en ligne !

La vidéo sur le Facebook du Musée >>> cliquez ici !!!

Mercredi 24 février 2021

Atelier dessin en ligne : Un atelier de dessin naturaliste pour réaliser, étape par étape, un animal de chez nous et chasseur de fourmis… De qui s’agit-il ? Cet atelier gratuit a fait salle (virtuelle) comble en réunissant 8 personnes satisfaites de retrouver les ateliers du musée.

Inscription pour les prochaines sessions (3 & 10 mars 2021) >>> cliquez ici !!!

Vendredi 26 février 2021

Tuto vidéo : Amusez-vous à plier votre dinosaure en origami grâce à notre petit tuto fait maison !

La vidéo sur le Facebook du Musée >>> cliquez ici !!!

Dimanche 28 février 2021

Lecture contée : Et pour finir la semaine en détente, une histoire d’air, de mers et de volcans à faire écouter aux plus petits !



Chaque semaine, et ce jusqu’à sa réouverture, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille proposera des activités à découvrir et à réaliser en famille, en ligne !

Le programme en ligne sur le Facebook du Musée >>> cliquez ici !!!

Source et image : DR – © Musée d’Histoire Naturelle de Lille