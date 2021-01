En 2021, le Vieux-Lille et la rue Pierre Mauroy se refont une beauté

La Ville de Lille, en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, a lancé en 2017 un programme de réaménagement urbain dans les quartiers du Centre et du Vieux-Lille afin de les rendre toujours plus apaisés par l’élargissement de trottoirs, l’amélioration des voies cyclables, l’installation de nouveaux mobiliers urbains et la végétalisation de leur environnement. La Ville de Lille a décidé, en lien avec la Métropole Européenne de Lille, de fixer la reprise des travaux au mardi 16 février 2021.

Centre

La rue Pierre Mauroy correspond à un tracé important qui reliait la place du Général de Gaulle à la Porte de Paris et mène aujourd’hui de l’hyper centre au secteur de l’Hôtel de Ville et au parc Jean-Baptiste Lebas.

Le périmètre des travaux de la phase 2 comprend l’ensemble de la rue Pierre Mauroy entre la rue de Molinel et l’avenue du Président JF. Kennedy. Elle comprend également les rues adjacentes à l’église Saint-Maurice et la rue des Ponts de Comines.

Les aménagements prévus s’inscrivent dans la continuité de ceux déjà réalisés. Cette requalification a pour objectif de retrouver une cohérence sur l’ensemble de la rue afin de favoriser la dynamisation économique du centre-ville vers le parc Jean-Baptiste Lebas. Elle a également vocation à transformer les abords de l’Hôtel de Ville.

La vocation touristique des lieux sera confortée avec un espace public favorable aux modes doux et aux circulations apaisées. Un aménagement cyclable continu est prévu sur l’ensemble du périmètre. Les stationnements et les aires de livraisons seront réorganisés pour une meilleure redistribution de l’espace public.

Enfin, la végétation existante est confortée avec la création d’environ 300 m² de massifs de vivaces et d’arbustes et la plantation de 16 nouveaux arbres.

Calendrier des travaux :

– Rue des Ponts de Comines et Parvis Saint-Maurice : mi-février à mi-mai 2021

– Rue Pierre Mauroy, entre la rue du Molinel et la rue Gustave Delory : mai à décembre 2021

Vieux-Lille

Le quartier du Vieux-Lille a plusieurs vocations : résidentielle, commerciale, patrimoniale et touristique.

La phase 2 des travaux d’aménagement des rues des Chats Bossus et Saint-Jacques ainsi que des places du Lion d’Or et des Patiniers vise à rendre le quartier du Vieux-Lille toujours plus agréable, apaisé et attractif. Il s’agit d’une part de réaliser la nécessaire rénovation des réseaux d’assainissement et des installations électriques mais aussi de réorganiser l’espace public de ce secteur touristique et commercial, par l’élargissement des trottoirs et l’installation de nouveaux mobiliers urbains.

Crédit photo : © Ville de Lille

Les mobilités douces sont également renforcées. Les cyclistes entreront par une bande dédiée dans la rue Saint-Jacques redimensionnée : moins de stationnement, une bande cyclable, un sens unique de circulation. Des arbres ponctuent la déambulation et sur la place du Lion d’Or, l’un d’entre eux sera accompagné d’un banc circulaire et participera à l’apaisement d’un lieu devenu au trois-quarts piétonniers.

Enfin, le patrimoine pavé, un des symboles forts de l’histoire lilloise, sera restauré de façon traditionnelle, « fait main » et « sur mesure », mais avec des pavés sciés, donc plats et confortables comme c’est le cas sur la place Louise de Bettignies ».

Calendrier des travaux :

– Place du Lion d’Or : mi-février à juin 2021

– Place du Lion d’Or et rue Saint-Jacques : mars à juin 2021

– Carrefour rue de la Monnaie et avenue du Peuple Belge : juillet à octobre 2021

Crédit photos : © Ville de Lille

Source et image : DR – © Ville de Lille