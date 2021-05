Du 19 au 23 mai 2021, distribution du guide « Le Chti » dans la métropole lilloise

Du mercredi 19 au dimanche 23 mai 2021, lancement du Chti et Chtite Canaille ! L’occasion de récupérer gratuitement les 2 guides en exclusivité !



Depuis 48 ans le Chti vous rencontre chaque année. Depuis 17 ans, un petit nouveau, Chtite Canaille, s’est joint à lui. Les étudiants de l’EDHEC – Business School ont à cœur de vous recommander ce qui est bon et pas ce qui est joli, les lieux où l’on rencontre l’amour d’une vie et pas d’une nuit, la méditation sur la vie et pas sur la légende d’une story…

De septembre à avril, les 63 membres bénévoles ont arpenté les rues de la métropole lilloise, parfois jusqu’en Belgique, pour tester des centaines d’établissements. De mars à avril, les équipes de rédaction et de création ont passé leurs journées à sélectionner et sublimer les meilleurs établissements pour Lille le jour, Lille à table, Lille pratique et Lille la nuit, les 4 rubriques du guide 2021.

Grande Cause 2021

Cette année, et pour une deuxième année consécutive faute d’avoir pu récolter des dons en 2020, l’équipe du Chti a décidé de soutenir à nouveau le projet de l’association Les 111 des Arts de Lille. Lors de la semaine de distribution du Chti et de Chtite Canaille, du 19 au 22 mai 2021, les organisateurs ferons appel à votre générosité pour récolter des dons dans le but de servir cette cause.



Les 111 des Arts de Lille

Les 111 des Arts de Lille est une association lilloise, créée à l’initiative de deux familles ayant perdu récemment un enfant à cause du cancer : Justine et Paul-Émile. La collecte d’argent privé est primordiale pour aider la lutte contre les cancers très spécifiques des enfants. Les 111 des Arts de Lille répond à l’amour des enfants atteint de cancer pédiatrique pour la peinture, la photographie, le design… et à tout ce qui, grâce aux artistes, met du Beau dans la Vie… pour l’adoucir.

Tous les ans, Les 111 des Arts de Lille organisent une grande exposition-vente (cette année du 25 septembre au 03 octobre 2021 – Salle de la Halle aux Sucres de Lille). Les œuvres achetées lors de cet événement permettent de collecter des fonds pour améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents hospitalisés dans les centres hospitaliers partenaires. Ainsi, une partie des fonds récoltés permet de contribuer à la recherche menée dans les domaines pédiatriques.

Site internet Les 111 des Arts de Lille

Grande distribution du 19 au 23 mai 2021

Cette année, il n’y aura pas de Grand Village du Chti sur la place de la République de Lille. Les guides seront disponibles dans différents endroits de la métropole lilloise.

Lieux des distributions :

Mercredi 19 mai 2021 :

– commerces & terrasses de la métropole.

Jeudi 20 mai 2021 de 10h à 19h :

– 3 stands dans Lille (place de la République, place Rihour, place des Buisses).

Vendredi 21 mai 2021 :

– 3 stands dans Lille de 10h à 19h (place de la République, place Rihour, place des Buisses),

– Centre Commercial Aushopping Promenade de Flandre de 10h à 19h,

– McArthurGlen Roubaix de 9h30 à 19h,

– Kalico Englos de 9h à 19h

– Lillenium de 9h à 19h

Samedi 22 mai 2021

– Centre Commercial Aushopping Promenade de Flandre de 10h à 19h

– McArthurGlen Roubaix de 9h30 à 19h

– Kalico Englos de 9h à 19h

– Lillenium de 9h à 19h

– Le Centre V2 de 9h à 19h

Dimanche 23 mai 2021 :

– Marché de Croix

Site internet du Chti

Source : Le Chti – Images : © Le Chti / © Les 111 des Arts de Lille